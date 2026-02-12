광주은행, 미성년자 자녀 계좌 개설시 용돈 제공 이벤트

광주은행은이 오는 4월까지 비대면으로 미성년자 계좌 및 체크카드를 개설하는 고객을 대상으로 용돈 혜택을 제공하는 '아이Wa 함께하는 첫 금융 이벤트'를 실시한다. 광주은행 제공 AD 원본보기 아이콘

광주은행은 오는 4월까지 비대면으로 미성년자 계좌 및 체크카드를 개설하는 고객을 대상으로 용돈 혜택을 제공하는 '아이Wa 함께하는 첫 금융 이벤트'를 실시한다고 12일 밝혔다.

이번 이벤트는 광주 Wa뱅크(APP)의 '아이Wa 계좌 개설' 서비스를 통해 참여할 수 있으며, 부모(법정대리인)가 19세 미만 자녀 명의로 계좌를 개설하면 해당 계좌로 현금 5,000원이 지급된다.

만 12세 이상 자녀의 경우 '아이Wa 체크카드'도 함께 발급할 수 있다. 체크카드 발급 시 2,000원의 혜택이 제공되며, 카드 수령 후 1만 원 이상 이용하면 다이소 모바일 상품권 3,000원을 추가로 받을 수 있다. 계좌 개설과 카드 발급 혜택을 모두 충족할 경우 자녀 1인당 최대 1만 원의 혜택이 제공된다.

'아이Wa 계좌 개설'과 '아이Wa 체크카드 발급' 서비스는 복잡한 서류 제출이나 영업점 방문 없이 법정대리인이 미성년 자녀의 입출금 계좌와 체크카드를 비대면으로 간편하게 개설할 수 있는 서비스이다.

이번 이벤트는 오는 4월까지 선착순 2,000좌 한도로 진행되며, 부모(법정대리인) 기준 문자 마케팅 수신에 동의한 고객에 한해 요건 충족 시 자동 응모된다.

문상용 광주은행 신성장사업부장은 "비대면으로 자녀 계좌와 카드를 개설할 수 있는 서비스를 통해 자녀들의 올바른 금융 습관 형성을 돕고, 부모님들의 금융 편의성을 높이고자 했다"며 "앞으로도 본 서비스를 통해 가입 가능한 상품을 확대하고 다양한 혜택을 제공하는 이벤트를 지속적으로 기획하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



