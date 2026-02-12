시흥시 11개 기관, AI 인재 육성 위해 손잡았다

산·학·연·관 연계로 AI·DX 전환 가속

경기도 시흥시가 기업의 기술 환경 대응과 지역 내 인공지능(AI) 인재를 체계적으로 육성하기 위해 지역사회 역량을 결집한다.

시흥시가 11일 시청 글로벌센터에서 개최한 'AI 인재 육성·기업혁신을 위한 업무협약식'에서 참여 기관들이 협약서를 들어보이고 있다. 시흥시 제공

시흥시는 11일 시청 글로벌센터에서 11개 관계기관이 참여하는 'AI 인재 육성·기업혁신을 위한 업무협약'을 체결했다.

이번 협약은 기관 간 상호 신뢰와 협력을 바탕으로 AI 실무형 인재를 양성하고, 관내 기업의 디지털 전환(DX)과 AI 전환(AX)을 촉진해 지역경제를 활성화하기 위해 추진됐다.

협약에는 시흥시를 중심으로 ▲고용노동부 안산고용노동지청 ▲중소벤처기업연수원 ▲경기도일자리재단 ▲한국산업인력공단 경기서부지사 ▲한국공학대학교 ▲경기과학기술대학교 ▲시흥상공회의소 ▲시흥시 기업인협회 ▲시흥시 소부장경영인협회 ▲시흥시 소상공인연합회 등 지역 내 산·학·연·관이 대거 참여했다.

참여기관들은 협약에 따라 전문 분야별로 역할을 분담해 유기적으로 협력한다. 전문 기관은 산업 현장의 AX, DX 솔루션 도입 등 디지털 전환 수요 요구에 따라 교육과 컨설팅을 담당하고, 시는 이를 위한 다양한 정책을 수립하고 네트워크를 구성하는 행정 지원을 한다.

박승삼 시흥시 부시장은 "이번 협약을 통해 산·학·연·관이 하나로 뭉쳐 시흥의 산업 구조를 AI 중심으로 개선하는 계기가 될 것"이라며 "지역 기업들이 디지털 대전환 시대에 뒤처지지 않도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.





정두환 기자



