인천시, 대학생 학자금대출 이자 지원…내달 20일까지 신청

인천시가 대학(원)생 학자금대출 이자 지원 신청을 다음 달 20일까지 접수한다.

이번 신청은 지난해 하반기(7∼12월)에 발생한 이자에 대한 지원이며, 기존 지원 대상자도 반드시 재신청해야 한다.

지원 대상은 부모 또는 본인이 1년 이상 인천시에 주민등록을 두고 있는 국내 대학(대학원)의 재학생, 휴학생, 미취업 졸업생이다.

대학 졸업생은 졸업 후 5년, 대학원 졸업생은 2년 이내에 신청할 수 있으며 미취업 졸업생은 졸업 후 일정 기간 내 지원할 수 있다. 다른 지방자치단체나 기관에서 학자금대출 이자 지원을 받는 경우는 대상에서 제외된다.

인천시 홈페이지로 신청하면 서류심사를 거쳐 지원 여부가 결정되며, 오는 7월 중 개인 학자금대출 계좌의 원리금에서 지원금이 차감되는 방식으로 지급된다. 지원 결과와 내역은 한국장학재단 누리집에서 확인할 수 있다.

학자금대출 이자 지원사업은 대학(원)생과 취업 준비생의 경제적 부담을 덜기 위해 2019년부터 한국장학재단과 협력해 시행 중인 제도다.





