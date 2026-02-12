본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

인천시, 대학생 학자금대출 이자 지원…내달 20일까지 신청

박혜숙기자

입력2026.02.12 10:47

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천시가 대학(원)생 학자금대출 이자 지원 신청을 다음 달 20일까지 접수한다.


이번 신청은 지난해 하반기(7∼12월)에 발생한 이자에 대한 지원이며, 기존 지원 대상자도 반드시 재신청해야 한다.

지원 대상은 부모 또는 본인이 1년 이상 인천시에 주민등록을 두고 있는 국내 대학(대학원)의 재학생, 휴학생, 미취업 졸업생이다.


대학 졸업생은 졸업 후 5년, 대학원 졸업생은 2년 이내에 신청할 수 있으며 미취업 졸업생은 졸업 후 일정 기간 내 지원할 수 있다. 다른 지방자치단체나 기관에서 학자금대출 이자 지원을 받는 경우는 대상에서 제외된다.


대학(원)생 학자금대출 이자 지원. 인천시 제공

대학(원)생 학자금대출 이자 지원. 인천시 제공

AD
원본보기 아이콘

인천시 홈페이지로 신청하면 서류심사를 거쳐 지원 여부가 결정되며, 오는 7월 중 개인 학자금대출 계좌의 원리금에서 지원금이 차감되는 방식으로 지급된다. 지원 결과와 내역은 한국장학재단 누리집에서 확인할 수 있다.

학자금대출 이자 지원사업은 대학(원)생과 취업 준비생의 경제적 부담을 덜기 위해 2019년부터 한국장학재단과 협력해 시행 중인 제도다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"커피 나오셨습니다" 나만 거슬린 게 아니었다…국민 93% 반응 "커피 나오셨습니다" 나만 거슬린 게 아니었다…국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김건희, 지지자에 옥중 편지 "죄 많은데 사랑 주시니 감사…기도하며 버텨"

"필터 빼면 내가 아닌데?" 홍진경 모녀 대화가 쏘아올린 '디지털 성형' 논란

첫 생일 축하하려다 '위약금 폭탄'…"돌잔치 계약내용 확인하세요"

"불황 때문인 줄 알았는데" Z세대 결심에…직격탄 맞은 곳

살 빼려고 '제로콜라' 자주 마셨는데 '충격'…뇌손상 위험 경고

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑그 돈, 반도체에서 나왔다

"이 정도면 사야 하나" 코스피 수익률 '훌쩍' 넘은 배당 투자, 따져보니

새로운 이슈 보기