경기교육청, 시설·공업 경력직 22명 선발…원서 2월23~25일

이영규기자

입력2026.02.12 10:14

경기도교육청이 시설과 공업 등에서 경력직원 22명을 선발한다.


도교육청은 12일 시설·공업 직렬을 대상으로 하는 '2026년도 제1회 경기도교육청 지방공무원 경력경쟁임용시험' 시행계획을 도교육청 누리집에 공고했다.

모집 분야는 시설(건축) 8급 12명과 공업 8급 10명이다. 공업은 일반기계 2명, 일반전기 8명이다.


원서 접수는 오는 23일부터 25일까지 온라인 교직원 채용시스템(edurecruit.go.kr)을 통해 진행된다.


경기도교육청

경기도교육청

도교육청은 서류전형을 거친 뒤 서류전형 합격자를 대상으로 오는 4월25일 면접시험을 실시한다. 최종 합격자 발표는 5월12일이다.

제2회 공개경쟁임용시험 필기시험은 6월20일, 제3회 상업계고 우수인재 수습 직원 선발시험 필기시험은 8월29일, 제4회 기술계고 경력경쟁임용시험 필기시험은 10월31일 각각 시행한다.


신규 임용시험의 직렬별 인원과 세부 사항은 3월 초 공고 예정이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
