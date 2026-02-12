삼척시, 추모공원 국가유공자 보훈존 자연장지 1000위 규모 확충

자연장 수요 증가에

선제적 대응·국가유공자 예우 품격 격상

강원도 삼척시가 국가를 위해 헌신한 유공자들의 마지막 안식처를 확충하고 예우를 강화하기 위해 추모공원 내 '보훈존' 자연장지 확장 사업을 본격 추진한다.

삼척시가 국가를 위해 헌신한 유공자들의 마지막 안식처를 확충하고 예우를 강화하기 위해 추모공원 내 '보훈존' 자연장지 확장 사업을 본격 추진한다. 삼척시 제공 AD 원본보기 아이콘

현재 삼척시 추모공원 2단지 보훈존은 자연장지 196위와 봉안당 392위를 운영 중이나, 최근 봉안보다 자연장을 선호하는 유가족이 늘어남에 따라 잔여 안치 공간이 부족해질 것으로 예상되어 왔다.

이에 보훈존 내 잔여부지를 활용해 자연장지 약 2520㎡를 추가 조성할 계획이다. 이번 확장 조성이 완료되면 1000위 이상을 추가로 안치할 수 있어 국가유공자와 유가족의 장례 수요에 안정적으로 대응할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 현재 일부만 조성된 자연장지를 체계적으로 확장함으로써 보훈존 공간의 통일성과 경관을 개선하고, 국가유공자의 숭고한 희생과 공헌을 기리는 추모 공간으로서의 품격도 한층 높일 계획이다. 아울러 향후 관련 조례 개정을 통해 비석 규격과 설치 기준 등도 정비해 국가유공자 예우에 걸맞은 환경을 조성할 방침이다.

삼척시 관계자는 "국가를 위해 헌신하신 국가유공자와 유가족이 존중받을 수 있도록 보훈존을 지속적으로 정비하고 확충하겠다"며 "앞으로도 국가유공자 예우와 보훈문화 확산을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>