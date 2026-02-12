아성다이소, 원각사 무료 급식소 임직원 배식 봉사활동

설 맞아 사회 취약계층 대상 배식 봉사

균일가 생활용품점 아성다이소는 설을 앞두고 종로구 탑골공원 인근 원각사 무료 급식소에서 사회 취약계층을 대상으로 무료 배식 봉사활동을 진행했다고 12일 밝혔다.

아성다이소 임직원들이 서울 종로구 원각사 무료 급식소에서 노인과 노숙인들을 대상으로 제공하는 무료 점심을 배식하고 있다. 아성다이소 제공 AD 원본보기 아이콘

봉사활동에는 아성다이소 임직원 10여명이 참여했다. 원각사 무료 급식소는 서울 종로구 탑골공원 인근에서 1993년부터 30여년간 저소득층 노인과 취약계층을 대상으로 무료 점심을 제공해 온 불교계 복지 실천 공간이다. 아성다이소는 2019년부터 원각사 무료 급식소와 함께 매년 노숙자, 저소득층 어르신을 대상으로 배식 봉사활동을 진행하고 있다.

아성다이소 관계자는 "이웃에게 사랑을 실천하고자 하는 의미로 무료 봉사활동을 진행했다"며 "앞으로도 국민가게로서 지속적인 나눔 활동을 통해 많은 이웃에게 희망을 전할 계획"이라고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



