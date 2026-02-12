본문 바로가기
코스피 5400 돌파…삼성전자, ‘17만전자’ 찍었다

임춘한기자

입력2026.02.12 09:19

수정2026.02.12 09:23

코스피가 사상 처음으로 장중 5400선을 돌파했다.


12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

12일 코스피는 전 거래일 대비 70.90포인트(1.32%) 오른 5425.39에 거래를 시작했다.

투자 주체별로는 개인이 541억원을 순매수하고 있다. 외국인과 기관은 각각 279억원, 400억원을 순매도했다.


삼성전자와 SK하이닉스가 상승세를 보이고 있다. 오전 9시 14분 삼성전자는 전일 대비 1.73%(2900원) 오른 17만700원에 거래되고 있다. 같은 시각 SK하이닉스는 2.33%(2만원) 오른 88만000원에 거래되고 있다.


마이크론테크놀러지가 10% 급등하는 등 필라델피아 반도체 지수가 상승세를 보인 결과로 분석된다.

코스닥은 전일 대비 7.68포인트(0.69%) 상승한 1122.55를 기록하고 있다.


개인이 1729억원을 순매수하고 있다. 외국인과 기관은 각각 1311억원, 188억원을 순매도했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
