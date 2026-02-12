본문 바로가기
"2월22일은 2%의 날"…롯데칠성, 직영몰 할인전

임혜선기자

입력2026.02.12 09:02

2% 구매 고객 전원 대상 경품 증정
2월 22일 하루 제품 가격 22% 할인

롯데칠성 음료는 공식 온라인 직영몰 '칠성몰'에서 오는 28일까지 '2% 데이' 행사를 진행한다고 12일 밝혔다.


'2% 데이'는 제품명과 동일한 숫자를 활용한 마케팅 행사다. 행사 기간 칠성몰에서 '2% 부족할 때'를 구매하고 응모한 고객을 대상으로 경품 추첨을 진행한다. 경품은 에어팟을 비롯해 '2% 부족할 때' 파우치·키링, '2% 부족할 때 바이탈 레몬라임' 1박스, 칠성몰 포인트 등이다.

롯데칠성음료 제공.

롯데칠성음료 제공.

오는 22일에는 단 하루 집중 프로모션도 진행한다. '2% 부족할 때' 전 제품을 22% 할인 판매하고, 구매 고객 중 선착순 500명에게 '2% 부족할 때 바이탈 레몬라임' 기프티콘을 제공한다. 이날 오후 2시부터 2시 59분 사이 구매 고객에게는 칠성몰 포인트 2000점을 추가 지급한다.


롯데칠성음료 관계자는 "칠성몰을 통해 2% 부족할 때에 대한 브랜드 경험을 확대하고, 소비자 접점을 강화하기 위해 이번 프로모션을 기획했다."라며 "앞으로도 2% 부족할 때 브랜드 접점을 확대하고 칠성몰을 중심으로 다양한 브랜드 프로모션을 선보일 계획"이라고 말했다.


한편 2% 부족할 때는 지난해 브랜드 새 단장을 통해 2% 부족할 때 복숭아맛, 바이탈 레몬라임맛 2종을 판매하고 있다. 복숭아맛은 포도당과 나트륨을 함유해 수분 보충을 돕고, 바이탈 레몬라임은 아르기닌 1000㎎과 마그네슘을 담아 기능성을 강화했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
