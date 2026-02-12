한일경제협회장에 구자열 LS 이사회 의장 내정

구자열 LS 이사회 의장이 국내 최대 한일 경제계 교류단체인 한일경제협회의 신임 회장으로 내정됐다.

12일 재계에 따르면 한일경제협회는 오는 25일 이사회 및 정기총회를 열고 구 의장을 16대 회장으로 선임하는 안건을 의결할 예정이다.

예정대로 구 의장이 취임할 경우 한일경제협회는 12년 만에 사령탑이 교체된다. 현재 협회장을 맡고 있는 김윤 삼양홀딩스 회장은 2014년부터 회장직을 유지해왔다.

1981년 설립된 한일경제협회는 일본 측 파트너 기관인 일한경제협회와 함께 매년 교류 행사인 한일경제인회의를 주관하고 있다.

오는 5월 일본 도쿄에서 예정된 제58회 한일경제인회의에서 구 신임 회장이 다카이치 사나에 일본 총리와 회동할 가능성도 제기된다.

한국 기업인들은 한일경제인회의 기간 도쿄 관저를 방문해 총리를 예방한 바 있다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



