대한항공, 위성 탑재용 '대형 안테나 전개 시스템' 시험 성공

대한항공이 국방기술진흥연구소(국기연)와 손잡고 위성 탑재용 대형 안테나 전개 시스템 개발 시험에 성공했다고 12일 밝혔다.

대한항공은 지난 1월 전북 전주 캠틱종합기술원에서 5m급 안테나 전개 시스템 시험을 수행했다. 이번 시험은 국기연의 국방 핵심 기술 과제인 '전개형 대형 위성 탑재용 안테나 전개 시스템'의 일환으로 진행됐으며 한국항공대학교 등 산학연 관계자들이 참석했다.

해당 기술은 발사 시 부피를 줄이기 위해 안테나를 수납 상태로 접었다가 목표 궤도에서 펼쳐내는 것이 핵심이다. 우주 환경에서 오차 없이 전개돼야 하기에 위성의 성능을 결정하는 주요 요소로 꼽힌다. 대한항공은 시험에서 5m 크기의 안테나가 메커니즘에 따라 작동함을 확인했으며 극한 환경에서도 형상을 유지할 수 있음을 입증했다.

이번 시험 성공은 대한항공이 독자 설계 및 제작한 전개 메커니즘의 유효성을 검증했다는 점이 특징이다. 대한항공은 향후 지상 10cm 물체를 분간할 수 있는 초고해상도 지구 관측 위성과 6G 위성통신 등 차세대 위성 개발에서 핵심 역할을 수행할 예정이다.

대한항공 관계자는 "축적된 기술력을 바탕으로 국가 우주 자산 고도화와 우주 강국 도약을 위해 최선을 다하겠다"며 "미래 우주 시대를 대비한 다양한 기술 확보에 매진할 것"이라고 말했다.





