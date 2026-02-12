더벤처스, '치킨플러스 베트남' 경영권 인수…"K-푸드 밸류체인 현지 안착"

초기기업 전문 투자사 더벤처스가 치킨플러스 베트남 법인에 대한 경영권 인수(바이아웃)를 단행했다고 12일 밝혔다. 기존 경영진 및 인력 변동은 없으며, 대주주 지위만 더벤처스로 변경된다.

치킨플러스 베트남 현지 매장 전경 AD 원본보기 아이콘

더벤처스는 해외 투자용 프로젝트 펀드를 구성해 해당 법인의 최대 주주 지위를 확보했다. 소수 지분 확보 위주의 기존 방식 대신 최대 주주로서 운영 역량을 직접 투입한 것이다.

프로젝트 펀드에는 국내 대형 치킨 프랜차이즈 기업이 전략적 투자자(SI)로 참여했다. 더벤처스 측은 기존 구축된 현지 매장 네트워크와 운영 인프라를 바탕으로 한국형 치킨 프랜차이즈의 소스 기술력과 노하우를 이식할 예정이다.

현지 시장 특성에 맞춰 배달 특화 소규모 매장 중심으로 신규 출점을 진행하며, 4년 내 베트남 전역에 270개 매장 확보를 목표로 한다. 자체 양계장 설립으로 원재료 수급부터 생산, 유통, 판매까지 전 과정을 내재화하는 치킨 밸류체인(가치사슬) 수직계열화도 추진한다.

더벤처스는 이번 인수를 기점으로 수익 모델을 다변화하고 글로벌 운영 역량을 증명한다는 계획이다. 유로모니터와 현지 리포트에 따르면 지난해 베트남 외식 시장은 약 310억 달러(한화 약 41조 원) 규모로 전년 대비 10% 이상 성장했다. 35세 이하 젊은 층의 소득 수준이 높아지면서 한국 음식에 대한 배달 수요도 급증하고 있다.

베트남 투자를 총괄하는 김대현 더벤처스 파트너는 "한국의 외식 시스템 경쟁력을 베트남 현지 인프라와 결합해 실질적인 자산 가치를 창출하는 것이 이번 인수의 핵심"이라며 "글로벌 네트워크와 운영 노하우를 투입해 K-푸드 밸류체인을 현지에 안착시키고, 지속 가능한 투자 모델을 증명해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 더벤처스는 베트남, 말레이시아를 중심으로 물류 데이터 솔루션, 이커머스 등 현지 유망 스타트업 투자를 이어왔다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>