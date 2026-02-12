본문 바로가기
광주 서구 안형주 의원, 민주평화통일자문회의 '대통령 표창'

호남취재본부 신동호기자

입력2026.02.12 08:38

지역사회 평화·통일 공감대 확산 등 공로

광주 서구의회 안형주 의원이 지난 10일 김대중컨벤션센터에서 열린 민주평화통일자문회의 광주지역회의로부터 의장(대통령)표창을 받았다. 안형주 의원실 제공

광주 서구의회 안형주 의원이 지난 10일 김대중컨벤션센터에서 열린 민주평화통일자문회의 광주지역회의로부터 의장(대통령)표창을 받았다. 안형주 의원실 제공

광주 서구의회 안형주 의원(상무2동, 서창동, 금호1·2동)이 지난 10일 김대중컨벤션센터에서 열린 민주평화통일자문회의 광주지역회의로부터 의장(대통령)표창을 받았다.


이번 표창은 지역사회에서 평화·통일 공감대 확산, 주민 소통 강화, 지역발전을 위한 의정활동 등에 기여한 공로를 인정해 수여되는 것으로, 민주평화통일자문회의 광주지역회의는 안 의원의 활동 성과를 높이 평가해 표창을 결정한 것으로 알려졌다.

안 의원은 제9대 서구의회 하반기 사회도시위원회 위원장으로서, '현장에 답이 있다'는 굳건한 신념으로 활발한 의정 활동을 펼쳐왔다.


특히 현장 중심의 의정활동을 통해 생활 민원 해결과 지역 현안 점검에 힘써왔으며, 주민 의견을 정책에 반영하기 위한 소통 행보를 꾸준히 이어오고 있다.


안 의원은 "뜻깊은 표창을 받게 되어 감사드린다"며 "이번 수상을 계기로 익숙함에 안주하지 않고, 변화와 혁신의 정치로 지역의 과제를 해결하는 의정활동에 더욱 매진하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
