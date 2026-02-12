부민병원 후원 ‘부민컵 국제 기술 스키 선수권’ 성황

20년 만에 부활…10여개국 170여명 참가 역대 최대 규모

부민병원그룹이 공식 후원한 '부민컵 제12회 국제 기술 스키 선수권 대회'가 지난 2월 6일부터 8일까지 사흘간 강원도 모나 용평에서 전 세계 스키어들의 참여 속에 성공적으로 마무리됐다.

부민병원 정훈재 연구원장이 개회사를 하고 있다. 부민병원 제공

이번 대회는 2006년 제11회 대회 이후 20년 만에 개최된 국제 대회로, 대한스키지도자연맹(KSIA)이 주최하고 일본스키연맹(SAJ)이 협력해 열렸다. 대회 재개 소식이 전해지면서 개최 전부터 국내외 스키계의 큰 관심을 모았다.

대회에는 대한민국을 비롯해 일본, 중국, 슬로바키아, 몽골 등 10여개국에서 남녀 선수 170여명이 출전해 역대 최대 규모의 참가국과 선수단을 기록했다.

일반적인 스피드 중심 스키 대회와 달리, 이번 대회는 스키어의 종합적인 기술력과 수행 능력을 평가하는 '기술 스키(Technical Skiing)' 종목으로 진행됐다. 참가 선수들은 정교한 턴과 균형 잡힌 자세, 안정적인 신체 제어 능력을 선보이며 고도의 기술력을 겨뤘다.

치열한 경합 끝에 여자부에서는 다카하시 와카나(일본)가 1위를 차지, 아오키 미와(일본)가 2위, 고운소리(한국)가 3위에 올랐다. 남자부에서는 다케다 류(일본)가 우승을 차지, 김현태(한국)와 오쿠무라 슌(일본)이 각각 2위와 3위를 기록했다. 부민병원은 각 부문 수상 선수에게 골드바와 상패를 수여하며 노고를 격려했다.

대회 메인 후원사인 부민병원은 행사 기간 선수들의 안전과 컨디션 유지를 위해 현장 의료지원 시스템을 운영했다. 기술 스키 특성상 부상 위험이 높은 점을 고려해 전문 의료진이 상주하며 부상 예방과 긴급 의료 서비스를 제공해 대회가 안전하게 진행될 수 있도록 지원했다.

정훈재 부민병원 연구원장은 "20년 만에 부활한 뜻깊은 국제 대회를 후원하게 돼 의미가 크다"며 "이번 대회가 한국 스키 기술 발전은 물론 아시아 스키어 간 교류와 화합을 다지는 계기가 되길 바란다"고 말했다. 이어 "앞으로도 스포츠 의학 발전과 건강한 스포츠 문화 확산을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

부민컵 제12회 국제 스키기술선수권대회 참가 선수들이 기념촬영하고 있다.





