사회
사천시의회, 설 앞두고 사회복지시설 위문 방문해 이웃사랑 실천

영남취재본부 최순경기자

입력2026.02.12 09:24

시의원·의회사무국 직원들
복지시설 찾아 애로사항 청취·격려

경남 사천시의회는 설 명절을 앞두고 관내 사회복지시설을 방문해 위문품을 전달하며 이웃사랑을 실천했다.

사천시의회 사회복지시설 위문 단체 사진.

사천시의회 사회복지시설 위문 단체 사진.

시의원과 의회사무국 직원은 지난 2월 11일 사회복지시설을 찾아 생활필수품 등 위문품을 전달하고, 시설 입소자들의 생활 여건을 살폈다. 또한 관계자들과의 간담회를 통해 현장의 애로사항을 청취하고, 묵묵히 헌신하는 직원들의 노고에 깊은 감사를 표했다.


김규헌 의장은 "설 명절을 맞아 지역의 어려운 이웃들이 소외되지 않도록 시의회가 먼저 현장을 찾았다"며 "현장에서 들은 목소리가 정책으로 이어질 수 있도록 복지 사각지대 해소와 맞춤형 지원 강화에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 사천시의회는 매년 명절마다 관내 복지시설을 위문하며 나눔 문화 확산과 지역사회 연대 강화에 앞장서고 있다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
