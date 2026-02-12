성남시, 유치원·초중고 253곳에 교육경비 308억원 지원

학교시설 환경개선

디지털 역량 강화 교육 등

48개 세부 사업 추진

경기 성남시(시장 신상진)는 올해 유치원과 초중고등학교 253곳에 총 308억원의 교육경비 보조금을 지원한다고 12일 밝혔다.

지원 분야별로 28개교의 노후 냉난방기 교체, 화장실 개보수 등 학교시설 환경개선에 55억원을 투입한다.

성남제일초등학교 본관동 개축비로는 20억원을 편성해 지원한다.

중·고교 신입생 교복 등 교육과정과 유치원 방과후 과정 등 8개 사업에는 47억원을 편성했다.

디지털 역량 강화 교육과 지역특성화 사업 등 성남미래교육 분야 10개 사업에는 83억원을, 과학고등학교 설립 지원사업에는 103억원을 각각 편성해 지원하기로 했다.

시는 최근 교육지원 심의위원회를 열어 4개 분야, 48개 세부 사업에 대해 이같이 교육경비 지원을 의결했다.

성남시 관계자는 "성남시가 지원하는 교육경비는 안전하고 쾌적한 교육환경 조성과 미래 핵심역량을 갖춘 인재 양성을 돕기 위해 편성한 예산"이라면서 "지역 교육 격차를 해소하고, 공교육 내에서 창의적이고 다양한 교육을 받을 수 있도록 지원해 나갈 것"이라고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



