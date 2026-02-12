본문 바로가기
밀양 찾은 고용노동부 양산지청, 뿌리기업 맞춤형 일자리 수요데이 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.12 08:31

금속열처리 전문기업서 현장 방문·면접 연계 채용 진행

고용노동부 양산지청(지청장 권구형)은 지난 11일 밀양 사포산업단지에 위치한 금속열처리 전문기업 삼흥열처리에서 지역 뿌리기업을 대상으로 맞춤형 일자리 수요데이 채용행사를 개최했다.

고용노동부 양산지청이 밀양서 뿌리기업 맞춤형 일자리 수요데이를 열고 있다. 고용노동부 양산지청 제공

이번 채용행사는 밀양지역 주력 제조업이자 만성적인 인력난을 겪고 있는 뿌리산업 기업을 지원하기 위해 마련, 구직자들이 기업 현장을 직접 방문해 실제 근무환경과 작업공정을 확인한 뒤 채용 상담과 면접까지 연계하는 방식으로 진행됐다.


행사에 참여한 삼흥열처리는 지난해부터 김해고용센터의 기업지원종합서비스를 통해 경영·인사 분야 컨설팅 등 기업 체질개선 지원을 받아왔으며, 올해는 지역맞춤형 고용촉진장려금과 연계해 신규 채용에 따른 인건비 부담을 완화하고 안정적인 고용 창출로 이어질 것으로 기대됐다.

지역맞춤형 고용촉진장려금은 올해부터 본격 시행된 사업으로, 지역별 산업 구조와 고용 여건을 반영해 인력 수요가 높은 기업이 신규 인력을 채용할 경우 인건비 일부를 지원하는 제도다.


양산지청은 지역 고용 상황과 산업 특성을 종합적으로 고려해 지원 대상을 선정하고, 기업 컨설팅과 채용 연계 등 고용서비스를 함께 제공함으로써 단순한 인건비 지원을 넘어 지속 가능한 고용 창출로 이어질 수 있도록 지원할 계획이라고 전했다.


권구형 양산지청장은 "이번 일자리 수요데이는 지역 뿌리기업의 인력난 해소와 구직자의 안정적인 취업을 동시에 지원하기 위해 마련한 현장 중심 채용행사였다"며 "지역과 산업 특성을 반영한 맞춤형 고용서비스를 통해 기업과 구직자 모두가 체감할 수 있는 고용정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

