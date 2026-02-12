본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

개천에선 용 못 난다…한은 "가난 대물림 확률 80%" [3분 브리프]

입력2026.02.12 08:00

시계아이콘01분 00초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[한 눈에 읽기]
①'개천용' 사라진다…비수도권 청년 '가난의 대물림' 심화
②금융권 가계대출 한달만에 1.4조 반등…2금융권 풍선효과
③이찬진 "코인 장부 대조 5분도 길어…실시간 감시돼야"

MARKET INDEX
개천에선 용 못 난다…한은 "가난 대물림 확률 80%" [3분 브리프]
AD
원본보기 아이콘

○미 뉴욕증시 3대지수 약보합 마감

○'고용 서프라이즈'에도 매도 우위

○Fed 금리인하 기대감도 후퇴

TOP 3 NEWS
■ "갈수록 개천서 용 나기 힘들다" 한은·OECD, 연구로 증명했다
○소득과 자산 모두 최근 세대서 대물림 정도 심화
○'용이 될 재목, 강으로'…지역별 비례선발제 확대 필요
○'작은 개천을 큰 강으로' 비수도권 거점대학 교육 경쟁력↑
■ 1월 가계대출 1.4조 늘어 증가세 전환…2금융권 대출 급증
○주담대 3조원 늘어…은행권 6000억↓·2금융권 3.6조↑
○은행권에서 제2금융권으로 대출 수요 이동 분석
○연초 영업재개·신학기 이사 수요에 2월 증가폭 확대 전망 
■ 이찬진 "가상자산거래소 보유잔고·장부수량 실시간 연동돼야"
○금융당국, 금융회사 수준 규제 공감
○빗썸 대표이사 "피해자 구제 폭넓게 설정"
○과거에도 두번 오지급 사례 있어
그래픽 뉴스 : "반도체가 다 했다"…KDI, 올해 경제성장률 1.9%로 전망, 기존보다 0.1%p↑
개천에선 용 못 난다…한은 "가난 대물림 확률 80%" [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○KDI, 올해 성장률 전망 1.9%로 0.1%p 상향
○반도체 호조로 수출·설비투자 전망 상향
○건설투자는 부진 지속…경기 양극화

돈이 되는 法
개천에선 용 못 난다…한은 "가난 대물림 확률 80%" [3분 브리프] 원본보기 아이콘
■ AI로 증거조작 판사도 속인 사기범…검찰, 보완수사로 구속기소
○AI로 잔고증명서 조작해 3억대 사기·구속 회피
○검찰, 직접 보완수사로 가짜 증명서 적발·구속기소
○사문서위조에 위계에 의한 공무집행방해 혐의 추가
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026021114352520232
■ 아파트 액체방수 최소 두께 기준은 4㎜로 잡아야
○법원, 액체방수 하자 기준 최소 두께 4㎜
○종전 6·10㎜ 대신 벽·바닥 모두 4㎜ 기준 적용
○시공사, 입주자에 18억여 원 배상 확정
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026021114374028202
■ 플라잉 요가 낙상 2000만 원 배상
○플라잉 요가 수업 중 해먹 풀려 낙상 사고 발생
○법원, 헬스장 측 시설 관리 소홀 책임 인정
○헬스장, 이용객에게 약 2000만 원 배상 판결
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026021114404158415

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내


○해외

00:15 미국 FOMC 위원 보우먼 연설

00:30 미국 원유재고

00:30 미국 쿠싱 원유 재고

03:00 미국 10년물 국채 입찰

04:00 미국 연방재정수지 (1월)

08:50 일본 기업물가지수 (MoM) (1월)

16:00 영국 GDP (YoY) (4분기)

16:00 영국 GDP (MoM) (12월)

16:00 영국 GDP (QoQ) (4분기)

21:00 영국 NIESR 월별 GDP 추정 (1월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -2℃(2℃) ｜최고기온 : 9℃(3℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 20%
○미세먼지 오전 나쁨｜오후 보통
개천에선 용 못 난다…한은 "가난 대물림 확률 80%" [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"잠자리에 쓰는 돈은 안 아껴"…500만원 넘는 '프리미엄 침대' 사는 신혼부부들 "잠자리에 쓰는 돈은 안 아껴"…500만원 넘는 '프... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

기쁨조 되려고?…"한쪽 찢고 한쪽 묶어" 탈북女가 폭로한 北 성형시술 실체

"요즘 애들은 게으르다?"…이번엔 채용 공고에까지 적혔다

로보락 비켜!…삼성 '비스포크 AI 스팀' 출격

"회사 점심시간 늘리는 대신, 연차 삭감"…중소기업 직원 '분통'

'200억' 전액 현금으로 샀다…블랙핑크 제니, 용산 건물주 등극

한번에 목돈 나가니 부담되네…설 연휴 앞두고 '세뱃돈'에 한숨

국토부, 지난달부터 특사경 가동…집값 담합 등에 수사권 확보

새로운 이슈 보기