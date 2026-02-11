본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

홍성주 대구시 경제부시장 퇴임…대구 달서구청장 출마 예상

영남취재본부 구대선기자

입력2026.02.11 14:23

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대구시는 11일 산격청사 대강당에서 홍성주 경제부시장의 퇴임식을 개최했다.


이날 퇴임식에는 대구시 공직자 등 200여명이 참석해 지난 30여년간 대구시 발전에 기여해온 홍 부시장의 공로를 기리고 새로운 출발을 응원했다.

홍성주 대구시 경제부시장

홍성주 대구시 경제부시장

AD
원본보기 아이콘

퇴임식은 식전공연, 약력 소개, 공로패 수여, 환송영상 상영, 퇴임인사, 격려말씀, 기념촬영, 환송 순으로 진행됐다. 직원들은 홍 부시장의 퇴임을 축하하는 특별한 영상을 준비했으며, 홍 부시장은 직원들과 일일이 악수를 하며 석별의 정을 나눴다.

홍 부시장은 지방고시 1기에 합격한 후 1996년 공직에 입문해 정책기획관, 수성구 부구청장, 달서구 부구청장, 재난안전실장 등 대구시 요직을 두루 거쳤다. 특히 2025년 4월부터는 경제부시장으로 부임해 지역의 경제정책을 진두지휘했다.


홍성주 대구시 경제부시장은 이날 퇴임 인사를 통해 "시청 가족들이 있어 길었던 공직생활을 아름답게 마무리할 수 있었다"며 "지금 우리는 대구 미래를 바꿀 거대한 시대적 조류를 마주하고 있다. 그 거센 물결을 타고 비상할 수 있도록 힘을 모아주시길 당부드리며, 저도 한발 뒤에서나마 든든한 조력자로 함께 하겠다"고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전쟁 터지면 한국 경제 23% 날아간다"…대만 변수에 세계 '초비상' "전쟁 터지면 한국 경제 23% 날아간다"…대만 변수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"요즘 애들은 게으르다?"…이번엔 채용 공고에까지 적혔다

로보락 비켜!…삼성 '비스포크 AI 스팀' 출격

'200억' 전액 현금으로 샀다…블랙핑크 제니, 용산 건물주 등극

"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

바이애슬론 동메달리스트의 참회…"바람피웠어요"

한번에 목돈 나가니 부담되네…설 연휴 앞두고 '세뱃돈'에 한숨

"누가 HBM4 주도권 잡나"…엔비디아 공급 앞둔 삼성·하이닉스 '초격차 진검승부'

새로운 이슈 보기