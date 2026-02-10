본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

경남도, 주민투표 통한 행정통합 고수 … "지방선거용 이슈에 미래 망칠 수 없어"

영남취재본부 이세령기자

입력2026.02.10 23:21

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경상남도가 10일 대규모 여론조사로 경남·부산 행정통합 추진 여부를 확인하자는 김경수 지방시대위원장의 제안에 대해 "대규모 여론조사로 주민투표를 대체할 수 없다"며 기존 입장을 고수했다.


도는 이날 입장문을 내고 "지방자치법 제5조는 지방자치단체의 통합 때 지방의회의 의견 청취 또는 주민투표를 거치도록 규정한다"며 "여론조사는 여론 수렴의 한 방식에 불과하며 주민투표를 대신할 수 있는 절차가 아니다"고 선을 그었다.

이어 "설령 여론조사 결과에서 51％ 주민이 행정통합에 동의했더라도 정당성 확보를 위해 주민투표 절차는 꼭 거쳐야 한다"며 "주민 손을 직접 거치지 않은 결정은 자치분권의 흐름에 역행하는 일이 될 것"이라고 강조했다.


경남도청. 이세령 기자

경남도청. 이세령 기자

AD
원본보기 아이콘

또 "여론조사 결과 도민 75.7％가 주민투표로 통합 여부를 결정하자고 답했다"며 "통합에 따라 확보되는 자치권, 명칭 등 관련 사항을 제시하고 충분한 숙의 절차를 거친 후 결정해야 하니, 섣부른 여론조사로는 대신할 수 없다"고 했다.


아울러 경남도는 "지방선거용 이슈에 휩쓸려 130년 역사의 경남 미래를 망칠 수 없다"며 "부실한 행정통합보다 제대로 된 통합을 추진할 것"이라고 밝혔다.

도는 "올해 초 정부는 6월 지방선거 전 통합 추진을 위해 노력했으나 최근 국무총리와 행정안전부 장관 발언을 통해 인위적인 추진 지양, 내실 있는 논의로 입장이 변한 걸 알 수 있다"며 "이는 행정통합 속도가 아닌 완성도를 강조해 온 경남도의 방향이 전적으로 옳았다는 걸 입증하는 것"이라고 설명했다.


또한 "정부에서 통합시기에 따른 불이익이 없다고 밝혔다"며 "성급한 행정통합은 향후 20년의 발전 지체를 넘어 경남의 존립 자체를 위협할 수 있다"고 했다.


아울러 "우리 도는 착실히 준비해, 도민에 의한 도민을 위한 행정통합을 경남 도약의 기회로 만들겠다"고 덧붙였다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직이나…실거주 유예에 기대감[부동산AtoZ] "세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김길리, 美에 걸려 넘어져…韓쇼트트랙, 불운에 혼성계주 결승행 무산

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

50대 남성, 한 달 만에 11kg 감량한 비법은? "'챗GPT'가 트레이너"

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

강선우 의원 체포동의요구서 검찰 송부…국회 표결 수순

새로운 이슈 보기