본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[내일날씨]전국 흐리다 오후 맑아져…미세먼지 '나쁨'

최서윤기자

입력2026.02.10 20:52

수정2026.02.10 21:20

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수요일인 11일은 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠다.


새벽까지는 경기도와 충남권에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

오전까지는 강원 내륙·산지, 충북, 전라권, 경상 서부 내륙, 경북 북부 내륙, 제주도로 강수·강설 지역이 확대하며, 경기도와 충남권에서는 0.1㎜ 미만 빗방울이나 0.1㎝ 미만 눈이 날릴 수 있다.


오후까지는 충청권 내륙과 전라권 내륙에서 미약한 강수·강설이 이어질 수 있다.


서울 종로구 광화문에서 출근길 직장인들이 마스크를 쓰고 지나가고 있다. 조용준 기자

서울 종로구 광화문에서 출근길 직장인들이 마스크를 쓰고 지나가고 있다. 조용준 기자

AD
원본보기 아이콘

예상 적설량은 경북 북부 내륙·남서 내륙 1㎝ 미만, 예상 강수량은 경북 북부 내륙·남서 내륙 1㎜ 미만이다.

10일부터 11일까지 예상 적설량은 광주·전남 내륙, 전북 서부, 대전·세종·충남 내륙 1㎝ 미만, 경기 북부·남동부, 강원 내륙, 충북, 경남 서부 내륙 1㎝ 안팎, 강원 산지 1~3㎝, 전북 동부, 제주도 산지 1~5㎝다.


10일부터 11일까지 예상 강수량은 경기, 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남, 충북, 광주·전남, 경남 서부 내륙 1㎜ 안팎, 전북 5㎜ 미만, 제주도 5㎜ 안팎이다.


아침 최저기온은 -4~3도, 낮 최고기온은 4~12도가 되겠다.


대기 정체와 국외 미세먼지 유입 영향으로 수도권, 강원 영서, 충청권, 광주, 전북, 대구, 경북은 '나쁨' 수준이며 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다. 전남, 부산, 울산, 경남은 저녁부터 '나쁨'으로 악화할 전망이다.


바다 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 1.0~2.5m, 서해 0.5~2.0m로 예상된다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직이나…실거주 유예에 기대감[부동산AtoZ] "세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김길리, 美에 걸려 넘어져…韓쇼트트랙, 불운에 혼성계주 결승행 무산

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

50대 남성, 한 달 만에 11kg 감량한 비법은? "'챗GPT'가 트레이너"

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

강선우 의원 체포동의요구서 검찰 송부…국회 표결 수순

새로운 이슈 보기