고흥군, 설 명절 고흥서 장보면 20% 돌려받아…'역대급' 이벤트

호남취재본부 김재승기자

입력2026.02.10 14:29

시계아이콘00분 42초 소요
언론사 홈 구독
고흥사랑상품권 지류 15%
카드·모바일 20% 캐시백 적립

전남 고흥군은 설 명절을 맞아 군민들의 장보기 부담을 덜고 전통시장과 골목상권 소비를 촉진하기 위해 고흥사랑상품권 이용을 적극 당부한다고 밝혔다.


군은 지난 1월 1일부터 오는 28일까지 '새해맞이 고흥사랑상품권 특별할인 행사'를 진행 중이다. 지류형 상품권은 15% 할인된 가격으로 판매하고 있으며, 카드·모바일형 고흥사랑상품권 결제 시 20% 적립 혜택을 제공하고 있다.

고흥군은 설 명절을 맞아 군민들의 장보기 부담을 덜고 전통시장과 골목상권 소비를 촉진하기 위해 고흥사랑상품권 이용을 적극 당부했다. 고흥군 제공

고흥군은 설 명절을 맞아 군민들의 장보기 부담을 덜고 전통시장과 골목상권 소비를 촉진하기 위해 고흥사랑상품권 이용을 적극 당부했다. 고흥군 제공

특히, 20% 적립 혜택은 상품권 도입 이후 처음 시행되는 역대 최대 규모로, 명절을 준비하는 군민들에게 파격적인 혜택이 될 것으로 보인다.

군은 이번 할인행사를 통해 명절 소비가 대형 유통업체나 지역 외로 유출되는 것을 막고 전통시장과 관내 소상공인 매출 증대에 직접적인 도움이 되길 기대하고 있다.


카드·모바일형 상품권은 '지역상품권 착(chak)' 앱을 통해 1인당 최대 50만 원까지 충전할 수 있으며, 결제 즉시 20%가 캐시백으로 쌓여 군민들이 체감하는 혜택이 매우 크다. 지류형 상품권은 관내 45개 금융기관에서 월 50만 원 한도로 구매할 수 있다.


고흥사랑상품권은 식당ㆍ편의점ㆍ마트ㆍ병의원 등 관내 가맹점 2,490여 개소에서 사용할 수 있다.

공영민 군수는 "설 명절을 맞아 고흥사랑상품권을 이용하면 장보기 비용을 절감하는 동시에 지역 상권에도 힘을 보탤 수 있다"며 "고흥사랑상품권을 활용해 군민과 귀성객 모두가 알뜰하고 따뜻한 설 명절을 보내시길 바란다"고 말했다.


한편, 군은 착한가격업소 지원과 소상공인 희망플러스 지원사업 등 소상공인 경쟁력 강화를 위한 다양한 지원 시책을 추진할 계획이다.





호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr
