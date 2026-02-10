본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

한국산업안전보건공단 경남동부지사, ‘안전한 일터 지킴이’ 발대식 가져

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.10 16:43

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

양산·김해·밀양 중소사업장

연말까지 산업재해 예방 활동

한국산업안전보건공단 경남동부지사(KOSHA·지사장 심연섭)는 양산·김해·밀양 지역 중소규모 사업장의 산업재해 감축을 위해 10일 '안전한 일터 지킴이' 발대식을 시작으로 본격적인 현장 안전점검과 지도 활동에 나선다.


공단은 전국적으로 안전한 일터 지킴이 800명을 채용했으며, 이 가운데 경남동부지역에는 18명이 배치돼 2인 1조로 연말까지 활동한다. 이들은 양산·김해·밀양 지역 내 공사금액 50억원 미만의 소규모 건설현장과 50인 미만 제조업 사업장을 중심으로 현장을 방문해 안전관리 실태를 점검할 예정이다.

한국산업안전보건공단 경남동부지사가 ‘안전한 일터 지킴이’ 발대식을 갖고 있다. 한국산업안전보건공단 제공

한국산업안전보건공단 경남동부지사가 ‘안전한 일터 지킴이’ 발대식을 갖고 있다. 한국산업안전보건공단 제공

AD
원본보기 아이콘

안전한 일터 지킴이는 현장에서 추락, 끼임, 부딪힘 등 주요 사고 유형에 대한 예방 점검을 실시하고, 안전보건 자료를 제공하는 한편 안전시설 지원이 필요한 사업장은 정부 지원사업과 연계될 수 있도록 현장 지도를 수행한다.

또 지킴이 활동 과정에서 사고 발생 위험이 높거나 개선이 이뤄지지 않은 현장은 공단 패트롤 점검이나 고용노동부 감독과 연계해 중대재해를 예방함으로써 관내 산업재해 예방 분위기를 확산시켜 나간다는 계획이다.


심연섭 한국산업안전보건공단 경남동부지사장은 "안전한 일터 지킴이는 경남동부지역 근로자들의 생명을 지키는 든든한 방패"라며 "현장의 작은 위험 요소까지 꼼꼼히 살펴 지킴이 활동이 실제 안전 실천으로 이어지고, 산업재해 감소로 이어질 수 있도록 공단도 적극적인 현장 지원을 이어가겠다"고 말했다.

한국산업안전보건공단 경남동부지사가 ‘안전한 일터 지킴이’ 발대식을 갖고 기념촬영하고 있다. 한국산업안전보건공단 제공

한국산업안전보건공단 경남동부지사가 ‘안전한 일터 지킴이’ 발대식을 갖고 기념촬영하고 있다. 한국산업안전보건공단 제공

원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

가방은 70만원대, 랑방코트는 얼마?…'올블랙의 정석' 이부진 아들 졸업식 패션 가방은 70만원대, 랑방코트는 얼마?…'올블랙의 정... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

50대 남성, 한 달 만에 11kg 감량한 비법은? "'챗GPT'가 트레이너"

40년 헌신의 대가가 1억? 초등교장 퇴직수당 두고 누리꾼 '시끌'

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

작년 '수출 10대 기업' 비중 39%…반도체 호황에 7년만 최대

새로운 이슈 보기