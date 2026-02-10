한국산업안전보건공단 경남동부지사, ‘안전한 일터 지킴이’ 발대식 가져

양산·김해·밀양 중소사업장



연말까지 산업재해 예방 활동

한국산업안전보건공단 경남동부지사(KOSHA·지사장 심연섭)는 양산·김해·밀양 지역 중소규모 사업장의 산업재해 감축을 위해 10일 '안전한 일터 지킴이' 발대식을 시작으로 본격적인 현장 안전점검과 지도 활동에 나선다.

공단은 전국적으로 안전한 일터 지킴이 800명을 채용했으며, 이 가운데 경남동부지역에는 18명이 배치돼 2인 1조로 연말까지 활동한다. 이들은 양산·김해·밀양 지역 내 공사금액 50억원 미만의 소규모 건설현장과 50인 미만 제조업 사업장을 중심으로 현장을 방문해 안전관리 실태를 점검할 예정이다.

한국산업안전보건공단 경남동부지사가 '안전한 일터 지킴이' 발대식을 갖고 있다. 한국산업안전보건공단 제공

안전한 일터 지킴이는 현장에서 추락, 끼임, 부딪힘 등 주요 사고 유형에 대한 예방 점검을 실시하고, 안전보건 자료를 제공하는 한편 안전시설 지원이 필요한 사업장은 정부 지원사업과 연계될 수 있도록 현장 지도를 수행한다.

또 지킴이 활동 과정에서 사고 발생 위험이 높거나 개선이 이뤄지지 않은 현장은 공단 패트롤 점검이나 고용노동부 감독과 연계해 중대재해를 예방함으로써 관내 산업재해 예방 분위기를 확산시켜 나간다는 계획이다.

심연섭 한국산업안전보건공단 경남동부지사장은 "안전한 일터 지킴이는 경남동부지역 근로자들의 생명을 지키는 든든한 방패"라며 "현장의 작은 위험 요소까지 꼼꼼히 살펴 지킴이 활동이 실제 안전 실천으로 이어지고, 산업재해 감소로 이어질 수 있도록 공단도 적극적인 현장 지원을 이어가겠다"고 말했다.

한국산업안전보건공단 경남동부지사가 '안전한 일터 지킴이' 발대식을 갖고 기념촬영하고 있다. 한국산업안전보건공단 제공





