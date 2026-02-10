광해광업공단, 해외자원개발 민간지원 확대…핵심광물 탐사비 최대 90% 지원

기초조사·협력탐사·타당성조사까지 맞춤 지원

공급망 확보 본격화

한국광해광업공단은 핵심광물 확보를 위해 해외 자원개발에 나서는 민간 기업을 대상으로 탐사 비용과 협력 탐사 등 맞춤형 기술 지원을 확대한다고 10일 밝혔다.

공단은 이날 서울 코엑스에서 '해외자원개발 지원사업 설명회'를 열고 올해 지원 정책과 세부 프로그램을 소개했다. 설명회에는 핵심광물 수요 기업과 해외 자원개발 진출을 희망하는 업체 관계자 100여명이 참석했다. 행사는 해외자원개발 지원 정책 및 기초 탐사, 협력 탐사 및 민간 지원 매칭 서비스, 개발 타당성 조사 안내 순으로 진행됐다.

공단은 올해 국내 기업의 독자적인 공급망 확보를 위해 해외 자원개발 기초 조사 비용 20억9000만원, 협력 탐사 4억9000만원을 지원한다. 특히 희토류 등 핵심광물 개발에 나서는 기업에는 인센티브를 부여해 탐사 비용의 최대 90%까지 지원할 계획이다. 또한 올해부터 '개발 타당성 조사'를 새롭게 도입해 해외 진출 초기 단계에서 기업이 부담하는 검증 리스크를 완화한다는 방침이다.

이와 함께 국내 수요에 부합하는 해외 유망 프로젝트를 발굴해 민간 기업에 제공하는 '매칭 서비스'와 광산 평가 기술력을 활용한 해외 투자 사업 통합 기술 자문, 사업 추진 전 자료 검토를 지원하는 '문헌 검토 서비스', 조사 자료 도면 전산화 무상 지원 등 다양한 기술·정보 지원도 병행한다.

공단은 이 같은 지원 확대를 통해 민간의 해외 자원개발 투자 성공률을 높이고 핵심광물 공급망을 강화한다는 계획이다. 공단에 따르면 30여 년간 축적된 해외 광물 자원개발 경험과 전문성을 기반으로 한 지원 사업의 성공률과 투자 회수율은 각각 10.5%, 284.3%로, 민간 단독 추진 사업의 성공률 4.4%, 회수율 202.7%보다 높은 수준을 보였다.

해외자원개발 민간 지원 사업 참여를 희망하는 기업은 공단 홈페이지 공고를 확인한 뒤 사업 수행 계획 등 관련 서류를 제출하면 된다. 지원 대상은 심의회를 거쳐 최종 선정된다.

권순진 공단 광물자원본부장은 "핵심광물은 단순한 원자재를 넘어 국가의 생존이 걸린 전략 자산이 됐다"며 "해외 의존도를 낮추고 독자적인 공급망을 확보하기 위해 자원 안보 전담 기관으로서 역할을 다하겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>