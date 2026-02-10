[특징주]대우건설, 원전 수주 확대 기대감에 27% 급등세

52주 신고가 갈아치워

대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 7,170 전일대비 1,400 등락률 +24.26% 거래량 38,596,835 전일가 5,770 2026.02.10 10:57 기준 관련기사 "조합원 부담 낮출것" 대우건설, 성수 재개발입찰에 공사비 460억원↓555m 롯데타워 파트너, 이번엔 성수4지구…롯데건설-레라 맞손대우건설 작년 8154억 적자…"올해 창사 최대 수주로 반등" 전 종목 시세 보기 close 이 원전 수주 확대에 대한 기대감에 10일 장 초반 52주 신고가를 갈아치우는 등 급등세를 보이고 있다.

이날 오전 10시3분 현재 한국거래소에서 대우건설은 전장보다 27.56% 오른 7360원에 거래되고 있다. 주가는 한때 7380원까지 오르면서 52주 신고가를 경신했다.

올해 원전 수주에 대한 기대감이 투자자들을 자극한 것으로 풀이된다. 이선일 BNK투자증권 연구원은 대우건설에 대해 "해외수주 풀이 더욱 다양해지고 풍성해졌는데 특히 눈에 띄는 부분은 원전 사업"이라며 "체코 원전은 늦어도 올해 상반기 중 수주 계약이 체결될 전망이고 미국과 베트남에서는 2027년 수주를 목표로 대형원전 사업을 추진하고 있다"고 설명했다. 그러면서 목표주가를 4700원에서 7000원으로 48.9% 상향했다.

김기룡 미래에셋증권 연구원도 투자의견 '매수'와 업종 차선호주 의견을 유지하며 목표주가를 7900원으로 올려 잡았다. 김 연구원은 "최근 정부의 한국형 원전 수출 제안, 한전과 한수원의 이원화된 원전 수출 구조 개편 가능성 등은 팀코리아의 해외 원전 참여 확대를 기대할 수 있는 요인으로 해석한다"고 했다. 이어 "한수원의 체코 두코바니 5·6호기 설계 및 조달 계약 체결로 동사와의 시공 계약이 남아있는데, 이는 첫 해외 원전 수주 성과와 더불어 원전 모멘텀의 논리를 뒷받침하는 첫 이벤트가 될 것으로 예상한다"고 분석했다.





