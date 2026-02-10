본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

방세환 시장, 설 앞두고 복지시설 민생 행보…"소외 없는 명절 만들 것"

이종구기자

입력2026.02.10 10:04

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주시, 취약계층에 2억9000만원 상당 위문품 전달

경기 광주시는 민족 설 명절을 앞두고 지난 9일 취약계층과 사회복지시설에 총 2억9000여만 원 상당의 위문품을 전달했다.

광주시가 민족 설 명절을 앞두고 지난 9일 취약계층과 사회복지시설에 총 2억9000여만 원 상당의 위문품을 전달했다. 경기 광주시 제공

광주시가 민족 설 명절을 앞두고 지난 9일 취약계층과 사회복지시설에 총 2억9000여만 원 상당의 위문품을 전달했다. 경기 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 위문은 지역 내 취약계층을 보호·지원하고 있는 사회복지시설의 운영 실태를 살피고 현장에서 근무하는 종사자들을 격려하기 위해 마련됐다.


이날 방세환 시장은 베다니동산, 향림재활원, 은혜동산 등 지역 내 사회복지시설을 차례로 방문해 시설 거주자들의 건강 상태를 살피고 명절 인사를 전했다. 아울러, 열악한 여건 속에서도 복지서비스 제공에 힘쓰고 있는 시설 종사자들의 노고를 격려했다.

방 시장은 "명절을 앞두고 가족과 함께하지 못하는 분들이 외롭지 않도록 지역사회가 함께 관심을 기울여야 한다"며 "어려운 환경에서도 헌신적으로 봉사하는 시설 종사자 여러분께 깊이 감사드린다"고 말했다.


이어 "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울여 복지 사각지대가 발생하지 않도록 촘촘한 복지안전망을 구축해 나가겠다"고 밝혔다.


한편, 시는 이번 설 명절을 맞아 지역 내 사회복지시설 18곳에 백미, 김, 배, 사과, 떡국떡, 화장지, 세탁세제 등 생필품 7종, 3200여만 원 상당의 위문 물품을 전달했다.

이와 함께 기초생활수급자 5224가구에는 가구당 5만 원씩 총 2억6120만원 상당의 농협 상품권을 지원했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

캐스퍼 사면 '22개월 웨이팅'…韓서 아우디·볼보 제친 BYD, 2000만원대 돌핀 공습 캐스퍼 사면 '22개월 웨이팅'…韓서 아우디·볼보 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

"가성비의 배신?"…샤오미 무선 이어폰서 통화정보 샌다

올림픽 누빈 피겨소년…엔하이픈 성훈 "꿈의 무대서 열정 확인"

"부모보다 지능 낮은 첫 세대?"…Z세대 '성적 역주행' 경고

6·27대책 이후 주식·채권 팔아 서울에 집 산 돈 2조원 넘어

"돈 안 되면 쳐낸다"…대기업 계열사 3개월 전보다 42개↓

새로운 이슈 보기