KMI·BPA·극지연구소·KRISO, 친환경 북극항로 협력체계 구축

정책·물류·기술 결집… 북극항로 대응 정부 정책 발굴 지원

한국해양수산개발원(KMI)과 부산항만공사(BPA), 극지연구소(KOPRI), 선박해양플랜트연구소(KRISO)가 친환경 북극항로 시대에 대비한 협력체계를 구축했다.

북극항로와 관련해 항만물류, 정책연구, 기술 분야를 대표하는 4개 기관은 지난 9일 부산항만공사에서 정부의 북극항로 정책 발굴을 지원하고 기관 간 긴밀한 협력체계를 마련하기 위한 업무협약을 체결했다.

한국해양수산개발원(KMI)과 부산항만공사(BPA), 극지연구소(KOPRI), 선박해양플랜트연구소(KRISO)가 친환경 북극항로 시대에 대비한 업무협약을 맺고 있다.

이번 협약에 따라 4개 기관은 북극항로 관련 기술·정보·연구 성과를 상호 공유하고, AX(인공지능 전환)·DX(디지털 전환) 기반 기술과 정책 협력을 강화한다. 또한 국내 물류기업의 북극항로 활용을 지원하는 한편, 친환경 북극항로를 주제로 한 국내외 세미나와 정책 포럼을 정례적으로 개최할 계획이다.

협약을 통해 정책 연구와 항만 운영, 극지 연구, 선박·해양 기술 역량을 결집함으로써 북극항로를 단순한 대체 운송로가 아닌 친환경·디지털 기반의 미래 물류 축으로 육성한다는 구상이다.

조정희 한국해양수산개발원 원장은 "이번 협약은 북극항로가 잠재적 운송로를 넘어 미래 물류 환경을 준비하는 협력의 출발점"이라며 "그동안 축적된 북극항로 연구 성과와 국제 협력 경험을 바탕으로 정부 정책 지원과 산업 전략 마련에 실질적으로 기여할 수 있도록 관계기관과 협력을 지속해 나가겠다"고 말했다.





