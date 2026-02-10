용인시 "하이닉스 공장 건설 따른 주민 불편 최소화 총력"

'종합대책 컨트롤타워 회의' 개최…주차·숙박·교통 등 점검

근로자 2.6만명 투입 대비해 연내 주차장 36만㎡ 확보키로

경기도 용인시는 처인구 원삼면 '용인 반도체클러스터 일반산업단지' 내에 SK하이닉스가 건설 중인 반도체 생산라인(팹) 공사에 따른 주민 불편 최소화를 위해 9일 '팹 1기 공사 종합대책 컨트롤타워 회의'를 개최했다고 10일 밝혔다.

시는 사업시행사, 관련 부서 등이 참석한 이 날 회의에서 숙박, 주차, 교통 등 분야별 대책을 점검하고 대응책을 논의했다.

현재 용인 반도체클러스터 산단 부지 조성 공정률은 70%를 넘어섰으며, 1기 팹 공사는 2027년 2월 임시 사용을 목표로 진행 중이다. 오는 8월부터는 1기 팹의 2단계 공사가 착공될 예정이다.

시는 팹 건설이 본격적으로 속도를 냄에 따라 내년 상반기에는 현장에 하루 최대 2만6000명의 건설근로자가 투입될 것으로 보고 교통 혼잡과 숙소 부족 문제 등에 대한 선제적 조치 등을 점검했다.

사업시행자는 현장 주변 불법 주차와 교통 체증을 방지하기 위해 거점 주차장을 대폭 확충한다. 현재 운영 중인 약 6만6000㎡ 규모의 주차장을 다음 달까지 15만5000㎡로 확장하기로 했다. 연말까지는 총 1만 대를 수용할 수 있도록 36만3000㎡를 확보해 주차장 부족으로 인한 불편을 최소화한다는 계획이다.

시는 드론 관제, 모범 운전자 신호수 운영 등을 강화해 교통 혼잡도 완화한다는 방침이다. 레미콘을 운반하는 믹서 트럭이나 현장에서 나온 흙과 암석 등을 운반하는 차량 등의 운행 노선을 분산하고, 출퇴근 시간대 운행을 제한하는 등 세부적인 물류 관리 대책도 시행 중이다.

황준기 용인시 제2부시장은 "1기 팹이 적기에 가동될 수 있도록 속도감 있고 내실 있는 행정 지원에 모든 역량을 집중할 것"이라며 "동시에 공사로 인한 시민의 생활 불편을 최소화하도록 현장 관리에도 만전을 기하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



