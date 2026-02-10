본문 바로가기
이스타항공, 서울시 선수단 제주 전국체전 이동 지원…2100명 규모

최영찬기자

입력2026.02.10 09:04

단체 항공권 및 특수 수하물 서비스 제공

이스타항공은 오는 10월 제주도에서 열리는 제107회 전국체육대회에 참가하는 서울특별시 선수단의 이동을 지원한다고 10일 밝혔다.


이스타항공, 서울시 선수단 제주 전국체전 이동 지원…2100명 규모
이스타항공은 9일 오전 서울시체육회관에서 서울특별시체육회와 선수단 이동 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약에 따라 약 2100명 규모의 서울시 선수단과 관계자는 서울과 제수를 오갈 때 이스타항공 항공기를 이용할 예정이다.

이스타항공은 선수단과 관계자의 단체 항공권 예약 및 발권 등 행정 업무를 지원하며 스포츠 장비와 같은 특수 위탁 수하물을 대상으로 특별 취급 서비스를 제공한다.


이경민 이스타항공 커머셜본부장은 "전국체육대회에 참가하는 서울시 선수단의 이동을 지원하게 됐다"며 "선수들이 최상의 상태로 대회에 참여할 수 있도록 모든 역량을 다해 지원할 것"이라고 말했다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
