오뚜기, 설 앞두고 협력사에 하도급대금 138억원 조기 지급

OEM사, 원료·포장업체 36개사 대상으로 전액 현금 지급

오뚜기가 설 연휴를 앞두고 협력사의 자금난을 완화하기 위해 약 138억 원의 하도급대금을 현금으로 조기 지급하기로 했다.

오뚜기는 당초 지급일보다 약 50여일 앞당겨 하도급대금을 전액 현금으로 지급한다고 10일 밝혔다.

이번 하도급대금 조기 지급은 하도급 업체의 명절 전·후 자금난 완화 및 경영 안정을 위한 것으로, 지급 대상은 OEM사, 원료업체, 포장업체 등 36곳이다.

오뚜기는 협력사와의 상생과 동반 성장을 위해 다각도로 지원하고 있다. 명절마다 협력사 결제대금을 조기 현금 지급해 협력사의 자금난 해소를 지원하고 있으며 협력사와 대리점 대상으로 동반성장 펀드를 조성해 저금리 대출을 지원하고 있다.

오뚜기 관계자는 "지속되는 경기 불황, 고환율, 고금리로 자금난을 겪는 중소업체들에 실질적인 도움이 되도록 올해 설에도 하도급대금을 조기 지급하게 됐다"며 "앞으로도 중소 협력사들과 동반성장을 위해 지속적으로 노력해 나가겠다"고 했다.





