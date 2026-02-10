시흥시 해양생택과학관, 설 연휴 특별 프로그램 운영

마술 공연·전통놀이 체험 등

경기도 시흥시 해양생태과학관은 설 명절을 맞아 오는 14일부터 18일까지 설 연휴 특별 행사를 운영한다.

과학관은 이 기간에 방문객 누구나 참여할 수 있는 특별 마술공연을 진행한다. 공연은 과학관 2층에서 오후 1시와 오후 3시 2회 운영한다.

3층 기획전시실에는 설 명절의 정취를 느낄 수 있는 전통 놀이 체험 공간도 마련된다. 방문객은 윷놀이, 투호 던지기, 제기차기 등 설날을 대표하는 전통 놀이를 즐길 수 있다.

단 과학관은 설날 당일인 17일에는 휴관한다. 설 연휴 운영 일정 및 행사 관련 자세한 사항은 해양생태과학관 누리집에서 확인할 수 있다.

한편 시흥시 거북섬서로 35에 있는 해양생태과학관은 지난해 7월 지하 2층~지상 3층 규모로 문을 열었다. 과학관은 전시수조·보호수조·부검연구실·교육실·기획전시실 등을 갖추고 있다. 입장료는 성인 8000원, 청소년 4000원, 초등학생 2000원, 5세 미만 무료다. 시흥시민에는 50% 할인 혜택이 제공된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



