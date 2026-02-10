강릉시, 설 연휴 ‘관광객 맞이' 행사 개최…AI 콘테스트 등 다채

시 곳곳서 즐기는 다채로운 프로그램

AI 콘테스트 등 이색 콘텐츠 풍성

강원도 강릉시(시장 김홍규)와 강릉관광개발공사(사장 강희문)는 다가오는 설 연휴를 맞아 오는 14일부터 설날 당일인 17일까지 강릉을 방문하는 관광객과 귀성객들이 풍성한 명절 분위기를 즐길 수 있도록 시 주요 관광 명소에서 '설 명절 관광객 맞이 행사'를 운영한다고 10일 밝혔다.

안목 여행자센터. 강릉시 제공

먼저 경포 여행자센터에서는 15일부터 17일까지, 전통놀이 체험과 공연, 올해 처음 선보이는 AI 활용 강릉 이미지 콘테스트와 추운 몸과 마음을 녹일 겨울 간식 푸드트럭 등을 운영한다. 이와 함께 실내에서는 강릉의 커피향 가득한 커피 드립 체험과 나만의 키링 만들기, 올해 운세를 점쳐보는 타로와 사주 체험 등 다채로운 체험 프로그램도 마련된다.

안목 여행자센터는 지난 9일부터 운영되는 감성 포토존을 통해 일찌감치 설 분위기를 조성했다. 특히 설 연휴가 본격적으로 시작되는 14일부터 17일까지 매일 탭 재즈, 팝뮤지컬, 브라스 퍼포먼스 등 색다른 테마의 야외 공연이 펼쳐져 방문객들에게 더욱 풍성한 즐길 거리를 제공할 예정이다. 동시에 한복 대여 서비스도 상시 운영하여 방문객들은 한복을 입고 포토존에서 설날의 정취를 사진으로 남길 수 있다.

경포 설 명절 리플렛. 강릉시 제공 원본보기 아이콘

이 밖에도 16일부터 17일까지 월화거리, 허균·허난설헌 기념관, 강릉대도호부관아 등 강릉 곳곳에서 버스킹 공연, 국악 공연, 전통차 체험, 소원지 쓰기, 전통 민속놀이 등 다양한 체험 프로그램을 운영하여 시민과 관광객 모두가 도심 어디서나 명절 분위기를 느낄 수 있을 것으로 기대된다.

엄금문 관광정책과장은 "이번 설 행사는 강릉을 찾은 분들이 곳곳에서 소소한 즐거움을 느끼며 쉬어갈 수 있도록 준비했다"며 "강릉 방문의 해를 맞아 강릉에서 특별한 추억을 많이 만드시길 바란다"고 말했다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



