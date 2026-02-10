국립부경대, 해수부 부산 이전·AI 전환 맞아 미래인재 전략 논의

부·울·경 고교와 세미나… 선발부터 양성까지 협력 모델 모색

국립부경대학교가 해양수산부 부산 이전과 AI 대전환 시대를 맞아 지역 교육계와 함께 미래형 인재 양성 전략을 본격적으로 논의했다.

국립부경대(총장 배상훈)는 지난 9일 오전 웨스틴조선 부산 그랜드볼룸에서 부산·울산·경남 지역 고등학교 교장과 교육 전문직 종사자 등이 참석한 가운데 '미래인재 선발·양성 전략 세미나'를 개최했다.

이 행사는 국립부경대가 추진 중인 고교교육 기여대학 지원사업의 하나로 마련됐다. 올해 정시 모집에서 역대 최고 경쟁률을 기록한 국립부경대는 대학의 인재 선발 방향과 미래 교육 전략을 공유하고, 급변하는 교육환경에 능동적으로 대응하기 위해 지역 고교와의 협력 강화에 나섰다.

세미나는 남승윤 국립부경대 입학본부 부본부장, 최현호 해양수산부 수산정책실장, 정종철 교육부 전 차관의 주제 발표로 진행됐다.

남승윤 부본부장은 '국립부경대 인재 선발 방향'을 주제로, 개교 80주년을 맞은 국립부경대의 성과와 함께 향후 인재 선발 정책과 방향성을 설명했다. 특히 '전임교원 1인당 연구비 국립대 1위' 등 연구 경쟁력을 강조하며, 미래 사회가 요구하는 인재상에 맞춘 선발 전략을 소개했다.

이어 최현호 수산정책실장은 '수산 인재 양성 비전과 전략' 발표를 통해 해양수산부 부산 이전을 계기로 한 국가 수산·해양 산업 정책 방향과, 대학·지역이 연계한 수산 인재 육성 로드맵을 제시했다.

정종철 전 차관은 '대전환 시대, 인재상과 미래형 선발 과제' 발표에서 AI·디지털 대전환에 따른 핵심 역량 변화와 함께, 대학 입시와 인재 선발 제도의 변화 방향, 이에 대한 교육 현장의 대응 과제를 짚었다.

배상훈 국립부경대 총장은 "AI 대전환의 거대한 흐름과 해양수산부의 부산 이전을 계기로 지역 수산·해양·물류 산업 생태계가 빠르게 재편되고 있다"며 "이번 세미나가 대학과 고교, 지역이 유기적으로 협력해 미래인재를 어떻게 선발하고 양성할 것인지 함께 고민하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





