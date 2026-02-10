한불 수교 140주년…문체부, 프랑스서 대규모 문화교류 행사

기메박물관·파리미술관·칸·아비뇽서 다양한 문화행사

문화체육관광부는 한국과 프랑스 수교 140주년을 기념해 다양한 문화교류 행사를 개최한다고 10일 밝혔다.

문체부는 2026년 한 해 동안 '창의', '기회', '연대'라는 공식 표어(슬로건) 아래 시각예술, 공연, 콘텐츠 등 한국 문화의 과거와 현재, 미래를 조망하는 다채로운 문화 행사를 마련할 계획이라고 밝혔다. 이를 통해 양국의 우정을 확인하고 문화 분야 미래 협력의 든든한 토대를 마련하겠다고 강조했다.

먼저 시각예술 분야에서는 프랑스 주요 문화예술 기관에서 한국 대표 작가들의 전시가 개최된다. 주프랑스한국문화원에서는 지난해 10월부터 '한국의 색'을 주제로 현대미술×디지털 아트 특별전을 개최하고 있다. 오는 4월부터 6월까지 이와 연계한 강이연 미디어아티스트의 특별전과 젊은 예술인들의 단체전이 피민코재단에서 열린다. 파리 국립기메동양박물관에서는 '한국미의 비밀: 조선에서 K-뷰티까지(3~7월)', '신라, 황금과 신성함(5~8월)', '지식의 환상: 한국화의 트롱프뢰유 비밀 예술(9월~2027년 1월)' 특별전이 연이어 개최된다.

공연 분야에서는 5월23일 '유럽 박물관의 밤'을 계기로 파리시립현대미술관 등 파리 시내 주요 박물관과 미술관에서 각종 공연이 펼쳐진다. 7월 세계적인 공연예술 축제인 아비뇽 축제에서는 '한국어'가 공식 초청 언어로 선정됨에 따라 연극과 무용 등 우리나라 우수 작품들이 소개되고 문학, 한식 등 다채로운 부대 행사도 열린다. 10월에는 파리 샤틀레 극장에서 양국 대표 비보이팀이 경연이 마련될 예정이다.

콘텐츠와 관련해서는 3월 프랑스 국제방송영상마켓에 우리나라가 주빈국으로 참가한다. 5월에는 '칸 필름마켓'에서 한국영화종합홍보관을 운영해 프랑스에서 'K-콘텐츠'의 위상을 높인다. 이외에도 파리패션위크 계기 '컨셉코리아(3월, 9월 예정)', 한국관광 기업 간 거래(B2B) 행사(6월), 한불 출판 문화교류 프로그램(연중) 등 다양한 사업이 예정돼 있다.

문체부 정책 담당자는 "한불 수교 140주년을 맞이해 열리는 다양한 문화 행사는 양국 국민이 서로의 문화를 깊이 이해하고 우정을 다지는 소중한 기회가 될 것"이라며 "K-컬처의 매력을 프랑스에 널리 알리는 한편, 양국의 문화예술 교류가 한 단계 더 도약하는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



