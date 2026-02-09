[포토] 대정부질문 답변하는 조현 외교부 장관

조현 외교부 장관이 9일 국회에서 열린 대정부질문(정치·외교·통일·안보 분야)에 참석해 윤후덕 더불어민주당 의원 질의에 답하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>