유통

쇼핑 넘어 문화·레저까지…SSG닷컴, 야구 티켓 예매 서비스 론칭

한예주기자

입력2026.02.09 08:52

SSG랜더스와 2026시즌 티켓 예매 대행 계약
향후 공연, 전시 등 문화 콘텐츠 전반으로 서비스 확대

SSG닷컴이 엔터테인먼트 티켓 예매 서비스를 다음 달 공개한다고 9일 밝혔다.


첫 행보로 SSG닷컴은 프로야구단 SSG랜더스와 2026시즌 티켓 예매 대행 계약을 체결했다. SSG랜더스 티켓을 쓱닷컴에서 예매할 수 있는 환경을 구축해 신규 고객과의 접점을 넓히고 플랫폼 경쟁력을 강화한다는 취지다.

티켓 예매 서비스에는 서로 다른 등급의 좌석을 한 번에 결제할 수 있는 혼합 예매 기능을 도입한다. 경기 일정 정보를 최신순으로 정렬, 예매 과정을 간소화해 사용자 편의성을 높일 예정이다.


SSG닷컴, SSG랜더스 야구 티켓 예매 서비스 론칭. SSG닷컴

SSG닷컴은 티켓 예매를 위해 방문한 팬들이 자연스럽게 쇼핑 서비스로 유입되는 '분수 효과'를 기대하고 있다. 이를 위해 SSG닷컴은 야구단과 함께 장보기 서비스와 야구 관람을 연계한 다양한 프로모션을 추진할 계획이다.


SSG닷컴 관계자는 "향후 고객이 선호하는 스포츠, 공연, 전시, 레저, 이벤트 티켓 예매 서비스로 확대해 신규 고객 유입 및 플랫폼 활성화를 이끌어낼 것"이라고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

