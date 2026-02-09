삼성, 협력회사 물품 대금 7300억 조기 지급…내수 활성화 차원

삼성전자·삼성물산 등 12개 관계사 참여

설맞이 온라인 장터 운영…지역 경기 활성화

삼성이 설 연휴를 앞두고 협력회사 물품 대금을 조기 지급하고 임직원 대상 온라인 장터를 운영한다. 명절을 맞아 내수 경기를 활성화한다는 차원이다.

삼성은 9일 협력회사의 원활한 자금 운용을 돕기 위해 물품 대금 7300억원을 앞당겨 지급한다고 밝혔다.

삼성전자 직원들이 설 명절을 앞두고 온라인 장터에서 상품을 구입하고 있다.

물품 대금 조기 지급에는 삼성전자, 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성SDS, 삼성바이오에피스, 삼성중공업, 삼성E&A, 제일기획, 에스원 등 12개 관계사가 참여한다. 회사별로 당초 지급일보다 최대 18일까지 앞당겨 지급할 예정이다.

삼성전자를 비롯한 삼성 주요 관계사들은 협력회사들이 계획적으로 자금을 운용할 수 있도록 지난 2011년부터 물품 대금 지급 주기를 월 2회에서 월 3~4회로 늘려 지급하고 있다.

삼성은 임직원을 대상으로 전국의 특산품과 중소기업 스마트공장 생산 제품 등을 판매하는 '설맞이 온라인 장터'도 운영하고 있다.

온라인 장터에는 삼성전자, 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성생명, 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성SDS, 삼성바이오에피스, 삼성화재, 삼성카드, 삼성증권, 삼성중공업, 삼성E&A, 호텔신라, 제일기획, 에스원 등 17개 관계사가 참여한다.

삼성전자는 지난 2015년부터 협력회사 및 중소기업의 제조 환경 개선을 돕는 '스마트공장 구축 지원 사업'도 운영하고 있다. 지난해까지 3624건의 스마트공장 구축 지원 사업을 진행했다.

스마트공장 구축 지원 사업을 받은 중소기업 53곳도 온라인 장터에 참여해 농축수산물, 과일, 가공식품 등 67종의 상품을 판매하고 있다.

삼성 임직원들은 온라인 장터에서 농축수산물 등 전국 특산품, 지역 농가 상품 등을 구입하며 지역 경기 활성화에 힘을 보탰다.





