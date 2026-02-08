본문 바로가기
[내일날씨]아침까진 강추위…오후부터 차차 포근

김영원기자

입력2026.02.08 20:05

전남 서해안·제주는 밤사이 눈 가능성

월요일인 9일 아침까지 강추위가 이어지다가 낮부터 차차 영상권으로 올라 포근해지겠다.


8일 기상청에 따르면 9일 아침 최저기온은 전국이 평년(-10∼0도)보다 낮은 영하권(-15∼-3도)으로 예보됐다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮을 전망이다.

연합뉴스

연합뉴스

낮부터는 추위가 물러나 최고기온이 3∼11도로 예보됐다. 미세먼지도 전국이 '보통'∼'좋음'으로 예보돼 하늘도 대체로 맑겠다.


다만 일부 지역에는 낮에도 강풍이 이어지겠다. 순간풍속이 시속 55㎞ 안팎까지 오르며, 대기도 매우 건조해 산불 예방에 각별한 주의가 필요하다.


밤사이에는 전남 서해안과 제주도에 눈이 내릴 가능성이 있겠다. 예상 적설량은 전남 서해안 1㎝ 안팎, 제주도 산지 2∼7㎝, 해안 1㎝ 안팎이다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.


안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해 0.5∼3.0m, 남해 0.5∼3.5m로 예보됐다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
