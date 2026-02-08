한동훈 "제가 제풀에 꺾여 그만둘 것이란 기대 접으라"

8일 잠실실내체육관서 토크콘서트

한동훈 국민의힘 전 대표가 당적을 박탈당한 지 열흘 만에 첫 공개 일정에 나섰다. 한 대표는 "제가 제풀에 꺾여서 그만둘 것이란 기대를 가지신 분들은 그 기대 접으시라"며 정치적 행보를 이어나갈 것이란 입장을 밝혔다.

한 전 대표는 8일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 토크콘서트를 열었다. 주최 측은 1만5000∼2만명이 참석했다고 추산했다. 이날 잠실실내체육관은 무대 뒤 시야제한석을 제외한 좌석이 가득 찼다.

토크콘서트가 시작하자 한 전 대표는 1층 객석 뒤편에서 등장해 "제가 제명을 당해서 앞에 붙일 이름이 없다. 그냥 한동훈"이라며 "(정치 입문 전) 강한 자에게 강하고 약한 자에게 약하며 전관예우 안 들어주고 출세하려고 사건 팔아먹지 않는 검사였다"고 자평했다. 이어 "정치를 하는 동안 저를 공격하는 사람들은 계속 바뀌어왔다"며 "민주당 측이었다가, 윤석열 전 대통령 측이었다가, 지금은 극단주의 장사꾼"이라고 말했다.

국민의힘과 지도부에 대한 비판적인 평가도 내놨다. 그는 윤 전 대통령 집권 당시 보수층 여론에 영향을 미치던 유튜버를 거론하며 "황당하게도 그런 유튜버들이 지금 국민의힘 지도부를 지배하고 있다"고 했다. 그러면서 "최근 국민의힘에선 '(지방선거) 지고 나서 지도부 사퇴 안 하면 어떻게 되냐'며 정당사에서 누구도 고민해보지 않은 희한한 고민이 나온다고 한다"며 "씁쓸한 마음을 감출 수 없다"고 언급했다.

한 전 대표 제명의 명분이 된 '당원게시판 사태'에 대해서도 언급했다. 한 전 대표는 "용산 대통령실과 추종 세력은 제가 당 대표가 된 직후부터 저를 조기 퇴진시키기 위한 '김옥균 프로젝트'를 실행했다"며 "그런 과정에서 나온 일이 익명게시판 사건"이라고 했다.

그는 "당 대표가 된 이후에 저와 제 가족은 입에 담지 못할 공격을 받았는데 가족이 나름대로 방어하는 차원에서 당원게시판에 하루에 몇 개씩 윤 전 대통령과 김건희 씨의 잘못을 비판하는 언론 사설 등을 링크했다고 한다"며 "걱정 끼쳐 죄송하다. 앞으로 그런 일은 없을 것"이라고 말했다.

이어 "저를 찍어내려는 사람들에겐 사실이 뭔지는 중요하지 않았다"며 "결국 윤 전 대통령이 시작한 김옥균 프로젝트를 장 대표가 마무리하는 것"이라고 했다.

앞으로의 정치 행보에 대한 청사진도 내놨다. 한 전 대표는 "더불어민주당은 이재명 대통령을 살리려고 사법 시스템을 깨부수고, 국민의힘 일부 인사들은 사익을 위해 조작으로 정적을 찍어내고 오히려 민주당에는 찍소리도 못하고 있다"고 여야 모두를 비판했다. 그는 "계엄과 '윤 어게인'은 헌법에 반하기에 용납해선 안 된다"며 "부정선거 음모론 역시 사실이 아니기에 반드시 극복해야 한다"고 말했다.

그러면서 한 전 대표는 "제가 앞장서겠다. 비바람을 먼저 맞고 폭풍 속을 먼저 지나면서 길을 만들겠다"며 "대한민국의 역사는 '행동하는 다수의 역전승'이었다. 우리가 함께 행동하는 다수의 역전승을 시작하자"고 당부했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>