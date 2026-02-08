본문 바로가기
이준석-전한길, '부정선거' 공개토론 25일로 잠정 합의

김영원기자

입력2026.02.08 16:19

시계아이콘00분 38초 소요
이준석 개혁신당 대표와 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관) 씨가 오는 25일 토론회를 열 것으로 알려졌다.


8일 개혁신당 관계자는 양측이 부정선거를 주제로 공개 토론을 하기로 하고 오는 25일 개최에 잠정 합의했다고 밝혔다. 개혁신당에서는 이 대표 혼자, 전 씨는 3명을 대동해 '1대 4' 형식으로 진행될 예정이다. 토론을 중계할 언론사나 토론 방식에 대해서는 논의 중인 것으로 전해졌다.

연합뉴스

연합뉴스

전 씨는 이 대표가 2024년 총선에서 부정선거로 당선됐다고 주장해 지난달 이 대표로부터 허위사실 유포에 따른 명예훼손 혐의로 피소됐다.


이 대표는 지난 5일 최고위원회의에서 "부정선거론자들의 추태를 한 번에 종식하는 자리를 만들겠다"며 전 씨에게 토론을 제안했다. 이어 페이스북을 통해 전 씨에게 "부정선거 토론에 참여하시면 진정성과 적극성, 틀린 생각의 교정 여부 등에 따라서 고소를 취하할지 검토하겠다"고 했다.


전 씨는 지난 6일 유튜브 방송에서 이를 수락하면서 이 대표를 향해 "의원직을 걸어도 좋다"고 했다. 윤석열 전 대통령의 탄핵 반대 집회에 앞장섰던 전 씨는 그간 총선과 대선 등에서 부정선거가 있었다고 주장해왔다.

한동안 미국에 체류하던 전 씨는 지난 3일 귀국했다. 전 씨는 이재명 대통령과 관련한 허위사실을 유포한 혐의(정보통신망법상 명예훼손)로 고발당해 오는 12일 경찰 조사를 받을 예정이다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

