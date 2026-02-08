본문 바로가기
창원특례시 도시공공개발국, 진해구 공공시설 현안 사업 현장 점검

영남취재본부 송종구기자

입력2026.02.08 14:35

경남 창원특례시 도시공공개발국은 진해구 생활문화시설 인프라 확충을 위한 주요 공공시설 사업 현장을 직접 방문해 추진 현황을 점검했다.

신성기 도시공공개발국장이 진해아트홀 현장을 점검하고 있다.

신성기 도시공공개발국장이 진해아트홀 현장을 점검하고 있다.

지난 6일 이뤄진 점검은 사업별 추진 상황을 꼼꼼히 살피고, 현재 설계 단계에 있는 시설의 완성도를 높이기 위한 현장 중심 행정의 일환으로 추진됐다. 이를 통해 사업 진행 과정 전반을 점검하고, 차질 없는 사업 추진을 도모하기 위해 마련됐다.


이날 현장 점검에서는 ▲진해아트홀 사무공간 증축공사 ▲진해아트홀 내부 시설개선공사 ▲진해 동부권 생활문화센터 건립 사업 현장을 차례로 둘러보며 예산 집행, 인허가 진행, 설계 추진 상황 등을 꼼꼼히 살펴봤다.

현재 진해아트홀 사무공간 증축공사 및 내부 시설개선공사는 실시설계 용역이 차질 없이 진행 중이며, 오는 9월 개관 일정에 맞춰 공정 관리 강화와 철저한 일정 준수를 당부했다.


또한, 전액 시비로 추진되는 진해 동부권 생활문화센터 건립사업은 설계 용역이 원활하게 진행되고 있으며, 공공성과 실용성을 갖춘 복합시설(문화＋청사) 조성 방안에 대해 다양한 관점에서 검토가 이뤄졌다.


신성기 도시공공개발국장은 "현장을 직접 방문해 주요 공공시설 사업 추진 현황을 면밀히 점검했다"며 "설계 단계부터 시공, 준공까지 전 과정을 체계적으로 관리해 하자 발생을 최소화하고, 시민 만족도를 높이는 안전하고 품질 높은 공공시설 조성에 최선을 다하겠다"고 전했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
