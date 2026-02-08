본문 바로가기
최휘영 장관 밀라노 아이스스케이팅 아레나 방문…피겨 차준환 응원

박병희기자

입력2026.02.08 12:20

최휘영 장관 밀라노 아이스스케이팅 아레나 방문…피겨 차준환 응원
최휘영 문화체육관광부 장관(오른쪽 두 번째)이 이수경 선수단장(오른쪽), 김재열 국제올림픽위원회(IOC) 집행위원(오른쪽 세 번째)과 함께 7일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나를 찾아 2026 밀라노·코르티나동계올림픽 피겨스케이팅 단체전 경기 남자 싱글 쇼트프로그램에 출전한 차준환 선수를 응원하고 있다.

최휘영 장관 밀라노 아이스스케이팅 아레나 방문…피겨 차준환 응원 원본보기 아이콘

최휘영 문화체육관광부 장관이 7일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 피겨스케이팅 단체전 경기 중 가오즈단 중국 체육총국장과 인사를 나누고 있다.

최휘영 장관 밀라노 아이스스케이팅 아레나 방문…피겨 차준환 응원 원본보기 아이콘

최휘영 문화체육관광부 장관이 7일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 피겨스케이팅 단체전 경기 중 선이친 중국 국무위원과 인사를 나누고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

