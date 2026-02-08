[속보]조국 "13일까지 민주당 공식 답변 없으면 합당 없어"

조국 조국혁신당 대표는 8일 더불어민주당에 "오는 13일까지 합당 공식 입장을 결정하라"고 최후 통첩했다.





