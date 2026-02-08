한국인 과반 "일본 호감"…·전년 대비 16%포인트↑

태국·프랑스서 한국 호감도 5%P↑

한국인 절반 이상이 일본에 호감을 느낀다는 일본 언론의 여론조사 결과가 나왔다.

8일 일본 공익재단법인 신문통신조사회는 지난해 11∼12월 한국, 미국, 영국, 프랑스, 러시아, 태국 등 6개국에서 각각 약 1000명을 대상으로 진행한 대일 미디어 여론조사에서 '일본에 호감이 있다'는 한국인이 56.4%였다고 전했다.

한국인의 이 같은 응답은 전년도와 비교하면 15.8%포인트 상승한 것이다. 2014년 조사를 시작하고, 한국인의 대일 호감도가 50%를 넘은 것은 처음이다. 한국인의 일본에 대한 호감도는 10∼30대에서 비교적 높았고, 50대가 45.6%로 가장 낮았다.

다만 다른 나라에 비해서는 낮았다. 태국, 미국, 영국, 프랑스의 일본 호감도는 모두 80%를 넘었다. 러시아도 전년에 비해 12.5%포인트 하락했지만, 56.5%로 한국보다는 소폭 높았다.

조사 대상국의 '한국 호감도'는 태국과 프랑스에서 높은 편이었다. 태국은 전년 대비 5.5%포인트 오른 75.1%, 프랑스도 5.5%포인트 상승한 68.1%였다. 이어 러시아(61.7%), 미국(50.9%), 영국(42.2%) 순으로 한국 호감도가 높았다.

미국 우선주의를 내세운 도널드 트럼프 미국 대통령에 대해선 모든 나라에서 부정적 평가가 많았다. 트럼프 대통령이 세계에 나쁜 영향을 미친다고 답한 응답자 비율은 한국이 73.7%로 가장 높았다. 프랑스와 태국에서도 70%를 넘겼고, 영국은 62.3%였다. 이어 미국 57.9%, 러시아 52.2% 순이었다. 트럼프 대통령과 같은 인물이 자국 지도자가 되지 않기를 바란다는 응답자 비율도 모든 나라에서 50%를 웃돌았다.

한국인은 '세계 평화에 위협이 되는 나라'로 중국을 가장 많이 꼽았다. 2023년 응답 대비 9.1%포인트 오른 28.7%였다. 이어 북한(21.7%), 러시아(18.8%), 미국(16.4%) 순이었다. 2023년 대비 북한은 6.6%포인트 하락하고 러시아도 3.1%포인트 하락했다. 미국은 4.0%포인트 올랐다.





