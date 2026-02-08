'삼성 스페이셜 사이니지', ISE 2026서 '최고의 제품상' 영예

VXT 앱 사이니지 콘텐츠 솔루션도 수상

삼성전자 초슬림 무안경 3D 디스플레이 '삼성 스페이셜 사이니지'가 지난 3일부터 6일까지(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 유럽 최대 디스플레이 전시회 'ISE 2026'에서 '최고의 제품상'을 포함해 총 6관왕에 올랐다.

'최고의 제품상'은 AV 테크놀로지, 인스톨레이션 등 글로벌 유력 오디오 비주얼(AV)' 매체들이 ISE 참가 기업들의 가장 혁신적인 제품과 솔루션을 공동으로 심사해 ▲디지털 사이니지 ▲설치 ▲AV 테크놀로지 ▲기술&학습 분야 등에 수여하는 상이다.

삼성 스페이셜 사이니지는 디지털 사이니지, 설치, AV 테크놀로지 등 3개 부문에서 각각 최고의 제품상으로 선정됐다. 이밖에 북미와 영국 주요 AV 매체가 별도로 심사하는 어워드도 휩쓸었다. 이로써 삼성 스페이셜 사이니지는 이번 ISE 2026 전시에서 총 6개의 트로피를 받았다.

이 제품은 삼성전자의 독자 기술인 '3D 플레이트'를 적용해 별도의 안경이나 두꺼운 홀로그램 박스 없이도 슬림한 외관에서 화면 안쪽에 또 다른 공간이 있는 듯한 입체감을 선사한다. 특히 2D 콘텐츠의 선명도를 유지하면서도 깊이 있는 3D 효과를 제공해 리테일·전시·엔터테인먼트 등 다양한 상업 환경에서 몰입감을 극대화한다.

아울러 삼성전자는 사이니지 콘텐츠 운영 솔루션 삼성 'VXT'가 제공하는 인공지능(AI) 기반 콘텐츠 제작 앱 'AI 스튜디오', 삼성 LED 스크린 설치 지원 솔루션 'LED 사이니지 매니저 2'로 각각 '최고의 제품상', '최고의 신기술'을 수상했다.

시장조사업체 옴디아에 따르면 전 세계 사이니지 시장은 2029년 127억달러(약 19조원) 규모로 성장할 전망이다. 삼성전자는 2025년 3분기 수량 기준 36.2%의 점유율로 1위를 기록하며 17년 연속 세계 시장 1위 달성을 향해 순항하고 있다.





