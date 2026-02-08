본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

'삼성 스페이셜 사이니지', ISE 2026서 '최고의 제품상' 영예

김진영기자

입력2026.02.08 10:19

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

VXT 앱 사이니지 콘텐츠 솔루션도 수상

삼성전자 초슬림 무안경 3D 디스플레이 '삼성 스페이셜 사이니지'가 지난 3일부터 6일까지(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 유럽 최대 디스플레이 전시회 'ISE 2026'에서 '최고의 제품상'을 포함해 총 6관왕에 올랐다.


'최고의 제품상'은 AV 테크놀로지, 인스톨레이션 등 글로벌 유력 오디오 비주얼(AV)' 매체들이 ISE 참가 기업들의 가장 혁신적인 제품과 솔루션을 공동으로 심사해 ▲디지털 사이니지 ▲설치 ▲AV 테크놀로지 ▲기술&학습 분야 등에 수여하는 상이다.

삼성전자 초슬림 무안경 3D 디스플레이 '삼성 스페이셜 사이니지'가 지난 3일부터 6일까지(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 유럽 최대 디스플레이 전시회 'ISE 2026'에서 '최고의 제품상'을 포함해 총 6관왕에 올랐다. 삼성전자

삼성전자 초슬림 무안경 3D 디스플레이 '삼성 스페이셜 사이니지'가 지난 3일부터 6일까지(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 유럽 최대 디스플레이 전시회 'ISE 2026'에서 '최고의 제품상'을 포함해 총 6관왕에 올랐다. 삼성전자

AD
원본보기 아이콘

삼성 스페이셜 사이니지는 디지털 사이니지, 설치, AV 테크놀로지 등 3개 부문에서 각각 최고의 제품상으로 선정됐다. 이밖에 북미와 영국 주요 AV 매체가 별도로 심사하는 어워드도 휩쓸었다. 이로써 삼성 스페이셜 사이니지는 이번 ISE 2026 전시에서 총 6개의 트로피를 받았다.

이 제품은 삼성전자의 독자 기술인 '3D 플레이트'를 적용해 별도의 안경이나 두꺼운 홀로그램 박스 없이도 슬림한 외관에서 화면 안쪽에 또 다른 공간이 있는 듯한 입체감을 선사한다. 특히 2D 콘텐츠의 선명도를 유지하면서도 깊이 있는 3D 효과를 제공해 리테일·전시·엔터테인먼트 등 다양한 상업 환경에서 몰입감을 극대화한다.


아울러 삼성전자는 사이니지 콘텐츠 운영 솔루션 삼성 'VXT'가 제공하는 인공지능(AI) 기반 콘텐츠 제작 앱 'AI 스튜디오', 삼성 LED 스크린 설치 지원 솔루션 'LED 사이니지 매니저 2'로 각각 '최고의 제품상', '최고의 신기술'을 수상했다.


시장조사업체 옴디아에 따르면 전 세계 사이니지 시장은 2029년 127억달러(약 19조원) 규모로 성장할 전망이다. 삼성전자는 2025년 3분기 수량 기준 36.2%의 점유율로 1위를 기록하며 17년 연속 세계 시장 1위 달성을 향해 순항하고 있다.




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들] 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'92세 후보', '호스트 표심'…알수록 재밌는 선거TMI

직장인 연애, 대화 중요하다더니…'조건' 봤다

이스라엘 봅슬레이 대표팀 숙소 털렸다

日에는 2월 통김밥 먹는 풍습이 있다…에호마키 이야기

박나래 주사이모 "9시간 경찰 조사…이제 너희들 차례"

신라면 믿고 GO?…농심家 셋째 父子의 엇갈린 투심

신차 구매 시 가장 중요한 건 '가격'…인기 차종은 'SUV'

새로운 이슈 보기