농협은행, 포용금융추진 결의대회 개최…'서민에 실질적 지원'

이기민기자

입력2026.02.08 10:00

강태영 "포용금융은 농협 뿌리"

NH농협은행은 최근 경북 경주시 소재 농협교육원에서 전국 영업본부 본부장들이 참여한 가운데 포용금융 추진 결의대회를 개최했다고 8일 밝혔다.


이번 결의대회는 고금리와 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인, 서민·최약계층에게 실질적인 금융 지원을 하는 포용적 금융으로의 대전환을 다지기 위해 마련됐다고 농협은행은 설명했다.

이날 강연자들은 정부의 포용금융 추진방향을 공유하고, 소상공인의 금융비용 완화를 위한 방안을 논의했다. 구체적으로는 보증부 대출 확대 계획, 서민사업자대출 갈아타기 서비스 도입 계획이 발표됐다.


서민·취약계층의 성장과 재기 및 자산형성 지원을 위한 포용금융 신상품 출시, 새희망홀씨대출 확대 추진 등 실행 방향도 제시됐다.


강태영 은행장은 "포용금융은 농협의 뿌리이자 존재 이유"라며"전국의 영업본부와 함께 고객 가장 가까운 곳에서, 가장 필요한 금융 서비스를 제공하며 실질적인 도움을 드리겠다"고 말했다.

강태영 농협은행장(앞줄 왼쪽 6번째)은 지난 6일 경북 경주시 농협교육원에서 열린 포용금융 추진 결의대회에서 영업본부장들이 기념사진 촬영을 하고 있다.

강태영 농협은행장(앞줄 왼쪽 6번째)은 지난 6일 경북 경주시 농협교육원에서 열린 포용금융 추진 결의대회에서 영업본부장들이 기념사진 촬영을 하고 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
