본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정책

금융권, 설 연휴 맞아 소상공인·中企에 95조 공급

권해영기자

입력2026.02.08 12:00

시계아이콘01분 01초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주택연금은 13일 미리 지급
공과금 납부일은 연휴 이후인 19일로 연기

금융권이 설 연휴를 맞아 소상공인과 중소기업 등을 대상으로 총 95조원의 자금을 공급한다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

금융위원회는 설 연휴 기간 취약부문에 대한 자금 공급을 확대하고 국민의 금융 이용에 불편이 없도록 다양한 지원 대책을 마련해 시행한다고 8일 밝혔다.

정책금융기관은 설 연휴 전후로 예상되는 소요자금 증가에 대비해 중소·중견기업에 총 15조2000억원 규모의 특별대출 및 보증을 지원한다. 지원 기간은 18일부터 3월 5일까지이며 산업은행·기업은행·신용보증기금 지점을 통해 특별자금 지원 상담을 받을 수 있다.


은행권 역시 소상공인과 중소기업을 대상으로 거래 기여도와 신용등급 등을 반영한 금리 우대를 적용해 총 79조6000억원 규모의 대출을 공급한다. 이 중 신규 대출은 32조2000억원, 대출 만기 연장은 47조4000억원이다. 지원 기간은 19일부터 3월 13일까지로, 각 은행 영업점에서 설 명절 특별자금 지원 상담이 가능하다.


전통시장 상인을 위한 명절 자금도 마련된다. 서민금융진흥원은 성수품 구매 자금 수요를 지원하기 위해 상인회를 통해 총 50억원 규모의 명절 자금을 공급한다. 상인들은 연 4.5% 이내 금리로 최대 1000만원까지 소액대출을 받을 수 있다.

주택연금은 설 연휴 이전인 13일에 미리 지급된다. 대출 상환 만기일, 카드대금 결제일, 보험료·통신료 등 공과금 자동납부일은 연휴 이후인 19일로 연기된다. 다만 대출을 조기에 상환하려는 경우 금융회사와 협의하면 중도상환수수료 없이 13일에 상환할 수 있다.


주식 매도 대금은 매도일로부터 2영업일 후 지급되는데, 지급일이 설 연휴 기간과 겹칠 경우 연휴 직후인 19~20일로 순연된다.


아울러 은행들은 연휴 기간 긴급 금융 거래에 대비해 입·출금과 신권 교환이 가능한 이동점포 13곳을 고속도로 휴게소 등에서 운영한다. 또 환전과 송금이 가능한 탄력점포 11곳을 공항과 외국인 근로자 밀집 지역 등에서 운영할 예정이다.


금융위 관계자는 "설 연휴 중 부동산 거래나 기업간 지급결제 등으로 거액의 자금이 필요한 경우를 대비해 사전에 자금을 인출하거나 인터넷뱅킹 이체 한도를 미리 상향해 둘 필요가 있다"며 "외화 송금이나 국가 간 지급결제는 정상 처리가 어려울 수 있으므로 미리 거래 은행에 확인하거나 거래 일정을 조정해야 한다"고 당부했다.





권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들] 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"탕후루는 두달은 갔는데…" '난리법석' 두쫀쿠 인기 2주만에 '시들'

"부담 없이 즐긴다" 1인 가구 늘자 미니 홀케이크 뜬다

'92세 후보', '호스트 표심'…알수록 재밌는 선거TMI

직장인 연애, 대화 중요하다더니…'조건' 봤다

이스라엘 봅슬레이 대표팀 숙소 털렸다

신라면 믿고 GO?…농심家 셋째 父子의 엇갈린 투심

신차 구매 시 가장 중요한 건 '가격'…인기 차종은 'SUV'

새로운 이슈 보기