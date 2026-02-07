본문 바로가기
여야, 밀라노 동계올림픽 개막에 한목소리 응원

권현지기자

입력2026.02.07 18:58

수정2026.02.07 18:59

민주당 "인내의 시간, 값진 결실로 이어지길"
국민의힘 "비인기 종목 처우 개선 책임질 것"

2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽이 7일(한국시간) 막을 올린 가운데, 여야는 국가대표 선수단의 선전을 기원하며 응원을 보냈다.

6일(현지시간) 이탈리아 밀라노 산시로 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 개회식. 연합뉴스

6일(현지시간) 이탈리아 밀라노 산시로 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 개회식. 연합뉴스

전수미 더불어민주당 대변인은 이날 서면브리핑에서 "알프스의 하얀 설원 위에서 펼쳐질 전 세계 젊은이들의 평화와 우정의 대장정에 뜨거운 박수를 보낸다"며 "묵묵히 자신과의 싸움을 이겨내고 이 자리에 선 대한민국 국가대표 선수단 여러분께 깊은 경의를 표한다"고 밝혔다.


그러면서 "(훈련으로 보낸) 인내의 시간이 이번 올림픽에서 값진 결실로 이어지기를 간절히 소망한다"며 "대한민국을 대표한다는 자부심으로 올림픽이라는 무대 자체를 온전히 즐겨주시기 바란다"고 기원했다.

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 페이스북에 "130명 대한민국 선수단을 포함, 전 세계 93개국 3500여명의 선수가 이 순간을 위해 오랜 시간 땀 흘려왔다"며 "우리 대한민국 선수단의 선전을 기원하고 전 세계 모든 참가 선수들의 땀과 꿈이 아름답게 꽃피울 수 있기를 바란다"고 적었다.


함인경 국민의힘 대변인도 논평에서 "국민의힘은 '반짝' 관심으로 끝내지 않고 빙상·설상 종목은 물론 비인기 종목 선수들이 안정적으로 훈련하고 공정한 지원 속에서 기량을 펼칠 수 있도록 지속 가능한 체육 시스템을 구축하고 유소년 체육 기반 강화와 선수 처우 개선을 위해 책임 있게 노력하겠다"고 강조했다.




권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
