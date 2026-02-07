中, '탈달러' 속 15개월 연속 금 사들여

보유량 7419만 온스 돌파

미·중 갈등 심화와 '탈달러' 기조 속에 중국 인민은행이 15개월 연속 금 매입을 이어간 것으로 나타났다.

7일 펑파이신문 등 현지 매체에 따르면 인민은행은 지난 1월 말 기준 금 보유량이 전월보다 4만 온스 늘어난 7419만 온스를 기록했다고 이날 밝혔다.

인민은행은 앞서 2024년 4월까지 18개월 연속 금을 매입한 바 있으며, 이후 그해 11월부터 지난달까지 15개월 연속 금을 사들인 상태다. 지난 한 해 늘어난 금 보유량은 86만 온스다.

인민은행이 보유한 금의 평가 가치는 전월 3194억5000만 달러(약 468조원)에서 1월 말 3695억8000만 달러(약 541조원)로 늘어났다. 한 달 만에 501억3000만 달러(약 73조원)가량 증가한 것이다.

금값은 지난달 고공행진을 이어가며 사상 최고치를 찍었다. 하지만 지난달 30일 케빈 워시 전 미 연방준비제도(Fed) 이사가 차기 Fed 의장 후보로 지명된 여파로 급락했고, 이후 낙폭을 일부 회복한 상태다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



