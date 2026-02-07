머스크 스타링크 차단에…통신 마비 직면한 러시아군

"투입부대 90% 통신연결 상실"

워키토키 무전기 구하기도

우크라이나 전쟁에서 불법으로 스타링크 위성 인터넷을 사용해오던 러시아군이 갑작스러운 차단으로 통신 마비에 직면했다는 보도가 나왔다.

6일(현지시간) 영국 일간 텔레그래프는 친러시아 성향의 군사 블로거들을 인용해 일론 머스크가 소유한 스타링크 서비스가 중단된 이후 전선에 투입된 러시아군 부대의 약 90%가 통신 연결을 상실했다고 보도했다. 이 차단 조치는 미하일로 페도로우 우크라이나 국방장관과 머스크 사이의 협상을 통해 이뤄졌다. 최근 러시아군이 장거리 드론에 스타링크 단말기를 부착해 정밀 타격에 활용하는 정황이 포착되자 레도로우 장관과 머스크가 공동 대응에 나선 결과다.

스타링크는 우크라이나 정부가 승인한 단말기만 접속할 수 있는 '화이트 리스트' 제도를 도입했다. 또 시속 75㎞ 이상의 속도로 이동하는 장치에서는 인터넷이 자동으로 끊기도록 설정해 러시아군이 고속 드론이나 미사일에 스타링크를 장착해 사용하는 것을 원천 차단했다. 그동안 러시아군은 제3국을 통해 스타링크 단말기를 몰래 들여와 점령지에서 우크라이나 망을 도용해 사용해왔다. 심지어 기마 부대까지 이 시스템을 이용할 정도로 스타링크 의존도가 높았던 러시아군은 갑작스러운 차단 조치로 패닉에 빠졌다.

한 러시아 군사 블로거는 "거의 모든 전선에서 단말기가 차단돼 지휘 통제가 불가능해졌다"며 "구식 워키토키 무전기를 기부해달라"고 호소했다.

전문가들은 이번 조치가 우크라이나에 상당한 도움이 될 것으로 보고 있다. 다만 이번 차단으로 인해 우크라이나 측의 단말기도 함께 먹통이 되는 부작용도 동반됐다. 러시아의 익명 군사 블로거 '밀리터리 인포먼트'는 이번 조치가 러시아군을 수년 전 수준으로 퇴보시킬 수 있다고 평가했다. 미국 외교정책연구소(FPRI) 롭 리 선임연구원은 "러시아군의 지상 무인 로봇 운용과 중거리 미사일 타격 능력이 크게 저하될 것"이라고 말했다.

러, 자체 저궤도 위성 등 대안 찾는 중

하지만 러시아가 자체 저궤도 위성 통신망을 개발 중이고, 우크라이나 유심카드를 장착한 셀룰러 모뎀 등 우회로를 찾고 있어 언제까지 차단 효과가 이어질지는 미지수라는 분석도 있다.

우크라이나 보안협력센터의 세르히 쿠잔 회장은 "러시아군이 무선 통신이나 광케이블 등 대안을 찾겠지만, 스타링크보다 훨씬 불안정하고 취약하다"며 "이번 봉쇄가 적의 전장 활동과 드론 작전에 직접적인 타격을 줄 것"이라고 말했다.





김현정 기자



