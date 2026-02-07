국힘 "李, 국민에겐 매각 강요…참모들은 부동산 사수" 내로남불 주장

대통령실 고위공직자 부동산 보유 현황 맹비난

"서민은 규제에 고통, 참모는 부동산 자산가"

국민의힘은 7일 이재명 정부의 부동산 정책 기조를 두고 "말을 바꾸는 수준을 넘어 국민을 기만하는 내로남불의 정점을 찍고 있다"고 비판했다.

최수진 국민의힘 원내 수석대변인은 이날 논평에서 지난해 9월 공개된 대통령실 고위 공직자 재산 현황을 언급하며 "핵심 참모 31명 가운데 11명이 강남 3구에 거주지를 둔 것으로 나타났고, 12명은 다주택자이거나 상가 건물주로 분류되는 부동산 자산가"라고 지적했다. 이어 "지금 대통령실이 본인들의 재산을 불리는 '마귀'들에게 장악된 것인지 의문"이라고 비꼬았다.

또 최 원내 수석대변인은 이재명 대통령이 후보 시절 제시한 부동산 공약과 집권 후 정책 방향이 달라졌다고 비판했다. 그는 "이재명 대통령은 후보 시절 '부동산 세금은 줄이고 공급은 늘리겠다', '다주택자 양도세 중과는 유예하겠다'며 표를 구걸하더니, 집권 이후에는 별다른 해명 없이 이전 정부의 정책을 반복하며 국민의 목을 조르고 있다"고 주장했다.

이와 함께 최 원내 수석대변인은 대통령이 보유한 분당 아파트와 관련해 "1998년 매입한 분당 아파트를 매도하겠다고 약속했지만, 현재는 재건축 선도지구로 지정돼 27억 원이 넘는 불로소득의 상징이 됐다"고 말했다. 이어 "본인은 거주하지도 않는 집으로 큰 시세차익을 얻으면서 국민에게는 집을 팔고 주식을 사라고 한다. 국민만 일주일 사이 세 번이나 사이드카가 발동되는 변동성 강한 시장에 재산을 넣으라는 것인가"라고 비판했다.

최 원내 수석대변인은 "자기 집은 '시아버지 유언'이라며 지키는 더불어민주당 의원들처럼 국민에게도 각자의 사정이 있다"며 "참모에게는 관대하고 국민만 투기꾼으로 몰아 악마화하는 비겁한 정치를 즉각 중단하라"고 촉구했다. 이는 지역구인 대전 대덕과 경기도 오산에 2주택을 보유한 박정현 의원을 겨냥한 것으로 보인다. 박 의원은 "시아버지께서 경기 오산 단독주택을 물려주면서 팔지 말라고 하셨다"고 주장하며 매도하지 않겠다고 밝혔다.

또 최 원내 수석대변인은 "지금 무주택 서민들이 겪는 고통의 근원은 '10·15 대출 규제'라는 정권의 폭거"라며 "신혼·다둥이 가족이 청약에 당첨되고도 대출이 막혀 입주를 못 하는 절박한 현실을 외면한 채 대통령은 한가하게 SNS 놀이나 하며 전 정부 탓, 시장 탓만 하고 있다"고 지적했다.

최 원내 수석대변인은 이어 "과거 '양도세 80%면 집 안 팔고 정권 교체 기다린다'던 인식은 어디 갔는가"라며 "본인과 참모들부터 솔선수범하라. 서민을 벼랑 끝으로 내모는 부동산 규제 대책을 즉각 철회하고 공급 계획을 수립하라. 협박으로는 시장을 안정시킬 수 없다"고 강조했다





